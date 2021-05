"Dokumenty związane z Krajowym Planem Odbudowy zostały oficjalnie złożone w Komisji Europejskiej co zamyka proces składania KPO przez Polskę" - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Artykuł jest aktualizowany.



W piątek Rada Ministrów przyjęła ten projekt, został przesłany jeszcze w formie roboczej, a dzisiaj zakończyliśmy już proces składania Krajowego Planu Odbudowy w Komisji Europejskiej - powiedział Piotr Müller.



Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda poinformował, że jeszcze w niedzielę odbywały się ostatnie konsultacje z przedstawicielami Komisji Europejskiej i dokument w ostatecznej wersji został wysłany. Nie jest więc uzasadnione, dodał, przekładanie planowanej na wtorek ratyfikacji Funduszu Odbudowy w Sejmie. Ratyfikacja jest niezbędna do uruchomienia wypłat z Funduszu Odbudowy.

W piątek przewodniczący PO Borys Budka zaapelował o przesunięcie o 14 dni posiedzenia Sejmu w sprawie zwiększenia zasobów własnych w związku z KPO i wspólne z samorządami wypracowanie do tego czasu ustawowych gwarancji dotyczących rozdziału środków.

W ramach pięciu proponowanych komponentów KPO, najwięcej pieniędzy ma trafić na część B, czyli "Zieloną energię i zmniejszenie energochłonności" - 5,7 mld euro z części grantowej i 8,6 mld euro z części pożyczkowej (łącznie 14,3 mld euro).



Na drugim miejscu jest komponent E "Zielona, inteligentna mobilność" z 6,8 mld euro z części grantowej i 0,7 mld euro z części pożyczkowej (łącznie 7,5 mld euro).



Odpowiednio będzie to stanowić 39,8 i 20,9 proc. całości środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO.



Zgodnie z opublikowanym w piątek dokumentem na komponent A "Odporność i konkurencyjność gospodarki" zaplanowano 4,5 mld euro z części grantowej i 245 mln euro z części pożyczkowej (łącznie 4,7 mld euro), co stanowi 13,1 proc. planowanych do wydatkowania środków.



Na kolejne części zaplanowano: komponent E "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia" - 4,1 mld euro z części grantowej i 450 mln euro z części pożyczkowej (łącznie 4,5 mld euro), co stanowi 12,6 proc.; komponent C "Transformacja Cyfrowa" - 2,797 mld euro z części grantowej i 2,100 mld euro z części pożyczkowej (łącznie 4,897 mld euro), co stanowi 13,6 proc. środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO.



W KPO zwraca się jednak uwagę, że inwestycje związane z digitalizacją znajdują się nie tylko w dedykowanym komponencie "C", ale także w ramach komponentów wspierających zieloną mobilność, sektor zdrowia i konkurencyjność gospodarki.



Zwrócono uwagę, że w związku z tym, wydatki na cyfryzację wyniosą 21,5 proc. (20,6 proc. cz. grantowa RRF, 23,2 proc. cz. pożyczkowa RRF), a wydatki klimatyczne sięgną 48,3 proc. (18,2 proc. cz. grantowa RRF, 68,3 proc. cz. pożyczkowa RRF), realizując tym samym wymogi RRF wydatków na cele cyfrowe i klimatyczne (odpowiednio 20 proc. i 37 proc.).