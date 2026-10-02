Polska przedłuża kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Znamy nowy termin

RMF24

Od piątku tymczasowe kontrole graniczne osób na odcinkach granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec i Republiką Litewską zostały przedłużone do 30 marca 2027 r. Według rządu kontrole są konieczne, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów.

Oprócz przedłużenia obowiązujących od ponad roku kontroli MSWiA zdecydowało się na modyfikację zasięgów terytorialnych 13 przejść granicznych na granicy polsko-litewskiej i 11 przejść granicznych na granicy polsko-niemieckiej.

Wykaz przejść granicznych został zaktualizowany.

„Ponadto w drogowym polsko-niemieckim przejściu granicznym Rosówek-Rosow w zasięgu terytorialnym uwzględniono pobliską ścieżkę rowerową" - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

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Zagrożenie nielegalną migracją

Kolejne przedłużenie tymczasowej kontroli granicznej na granicach z Niemcami i Litwą resort uzasadnia stale utrzymującym się zagrożeniem nielegalną migracją „zarówno z kierunku wschodniego przez terytorium państw bałtyckich, jak i z kierunku niemieckiego, gdzie w związku z przebywaniem dużej liczby cudzoziemców o nieuregulowanym statusie pobytowym istnieje ryzyko wtórnych ruchów migracyjnych”.

Zgodnie z rozporządzeniem na granicy polsko-niemieckiej kontrole będą prowadzone w 50 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13.

Polska przywróciła tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą 7 lipca 2025 r. Następnie kontrola ta została przedłużona od 6 sierpnia na okres kolejnych 60 dni - do dnia 4 października, a później od 5 października 2025 r. do 4 kwietnia 2026 r. Kolejny raz kontrole przedłużono od 5 kwietnia 2026 r. do 1 października 2026 r.

W tym czasie skontrolowano ponad 4,5 miliona osób oraz niemal 2,3 miliona pojazdów. Resort poinformował, że od przywrócenia kontroli na granicy z Litwą odmówiono wjazdu do naszego kraju niemal 1,3 tys. osobom. Za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy zatrzymano ponad 130 osób. Łącznie w sprawowanie kontroli było zaangażowanych niemal 118 tys. ludzi, w tym niemal 41 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej, ponad 6 tys. policjantów i ponad 69 tys. żołnierzy.

Na granicy z Niemcami odmówiono wjazdu do Polski niemal 1,2 tys. osobom. Łącznie w sprawowanie kontroli było zaangażowanych niemal 211 tys. ludzi, w tym ponad 88 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej, ponad 57 tys. policjantów i niemal 64 tys. żołnierzy.