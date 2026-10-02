Polska przedłuża kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Znamy nowy termin

Oprócz przedłużenia obowiązujących od ponad roku kontroli MSWiA zdecydowało się na modyfikację zasięgów terytorialnych 13 przejść granicznych na granicy polsko-litewskiej i 11 przejść granicznych na granicy polsko-niemieckiej.
Wykaz przejść granicznych został zaktualizowany.
„Ponadto w drogowym polsko-niemieckim przejściu granicznym Rosówek-Rosow w zasięgu terytorialnym uwzględniono pobliską ścieżkę rowerową" - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.
Zagrożenie nielegalną migracją
Kolejne przedłużenie tymczasowej kontroli granicznej na granicach z Niemcami i Litwą resort uzasadnia stale utrzymującym się zagrożeniem nielegalną migracją „zarówno z kierunku wschodniego przez terytorium państw bałtyckich, jak i z kierunku niemieckiego, gdzie w związku z przebywaniem dużej liczby cudzoziemców o nieuregulowanym statusie pobytowym istnieje ryzyko wtórnych ruchów migracyjnych”.
Zgodnie z rozporządzeniem na granicy polsko-niemieckiej kontrole będą prowadzone w 50 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13.
Polska przywróciła tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą 7 lipca 2025 r. Następnie kontrola ta została przedłużona od 6 sierpnia na okres kolejnych 60 dni - do dnia 4 października, a później od 5 października 2025 r. do 4 kwietnia 2026 r. Kolejny raz kontrole przedłużono od 5 kwietnia 2026 r. do 1 października 2026 r.
W tym czasie skontrolowano ponad 4,5 miliona osób oraz niemal 2,3 miliona pojazdów. Resort poinformował, że od przywrócenia kontroli na granicy z Litwą odmówiono wjazdu do naszego kraju niemal 1,3 tys. osobom. Za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy zatrzymano ponad 130 osób. Łącznie w sprawowanie kontroli było zaangażowanych niemal 118 tys. ludzi, w tym niemal 41 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej, ponad 6 tys. policjantów i ponad 69 tys. żołnierzy.
Na granicy z Niemcami odmówiono wjazdu do Polski niemal 1,2 tys. osobom. Łącznie w sprawowanie kontroli było zaangażowanych niemal 211 tys. ludzi, w tym ponad 88 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej, ponad 57 tys. policjantów i niemal 64 tys. żołnierzy.