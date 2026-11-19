RMF24

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Komisja Europejska skierowała w czwartek skargę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE. Sprawa dotyczy niewdrożenia w pełni unijnych regulacji, które mają zapobiegać poważnym awariom przemysłowym i ograniczać ich skutki dla ludzi oraz środowiska.

Równocześnie KE wszczęła wobec Polski kolejne postępowanie. Dotyczy ono braku ocen oddziaływania na środowisko w przypadku 10 kopalń węgla.

Zastrzeżenia do wdrożenia dyrektywy Seveso III

Spór przed TSUE odnosi się do dyrektywy Seveso III. Unijne przepisy dotyczą zakładów, w których mogą wystąpić m.in. wycieki niebezpiecznych substancji, pożary lub eksplozje. Obejmują około 11 tys. przedsiębiorstw w UE, przede wszystkim z branży chemicznej, petrochemicznej, paliwowej i magazynowej.

Zdaniem Komisji Europejskiej Polska nie zapewniła, by przedsiębiorstwa sporządzały kompletne raporty bezpieczeństwa i udostępniały je lokalnym społecznościom. Dokumenty te mają informować mieszkańców o zagrożeniach związanych z działalnością zakładów położonych w ich sąsiedztwie.

KE wskazała też na nieprawidłowości dotyczące planów ratowniczych, zasad zagospodarowania przestrzennego oraz działań organów publicznych po wystąpieniu poważnej awarii.

„Komisja uznaje, że działania podjęte przez polskie władze w celu zmiany przepisów krajowych są niewystarczające, w związku z czym kieruje sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE” - podała Komisja.

Postępowanie w tej sprawie rozpoczęło się w 2021 roku. Polska deklarowała uzupełnienie przepisów, jednak – według KE – do tej pory nie wprowadzono potrzebnych zmian. Jeżeli TSUE potwierdzi naruszenie unijnego prawa, Polsce mogą grozić sankcje finansowe.

Seveso – nazwa po katastrofie we Włoszech

Nazwa dyrektywy nawiązuje do katastrofy przemysłowej z 1976 roku w pobliżu włoskiego Seveso. W tamtejszym zakładzie chemicznym doszło do uwolnienia toksycznej substancji.

Mieszkańcy nie zostali od razu ostrzeżeni o zagrożeniu. Ewakuację i stan alarmowy wprowadzono dopiero po kilku dniach, gdy zaczęły padać zwierzęta, a u dzieci pojawiły się poważne zmiany skórne.

KE domaga się ocen dla kopalń

Komisja Europejska rozpoczęła także nową procedurę wobec Polski w związku z działalnością kopalń węgla. Według KE część zakładów mogła kontynuować wydobycie mimo braku wymaganych ocen oddziaływania na środowisko.

Unijne regulacje przewidują, że inwestycje górnicze powinny zostać co najmniej wstępnie sprawdzone pod kątem możliwego wpływu na zdrowie ludzi, wodę, powietrze, glebę i przyrodę. Jeżeli ryzyko jest istotne, konieczne jest przeprowadzenie pełnej oceny środowiskowej.

Komisja przypomniała, że w świetle orzecznictwa TSUE również rozbudowa kopalni może wymagać takiej analizy. Dotyczy to przypadków, w których przedsięwzięcie może powodować skutki porównywalne z realizacją nowego projektu.

Zdaniem KE Polska naruszyła te zasady w 2018 roku, przedłużając koncesje wydane wcześniej bez decyzji środowiskowych. Rząd zapowiadał uzupełnienie dokumentacji do 2024 roku, ale – jak podała Komisja – 10 kopalń nadal funkcjonuje bez wymaganych ocen.

Polska ma dwa miesiące na odpowiedź. Jeśli wyjaśnienia nie przekonają Komisji, kolejnym etapem będzie uzasadniona opinia. Dopiero później KE będzie mogła skierować tę sprawę do TSUE.