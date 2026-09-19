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Polska podrywa myśliwce. Atak Rosji na Ukrainę

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 19 września (09:24)

Pilny komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Z powodu ataku rosyjskich dronów na terytorium Ukrainy w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Polska podrywa myśliwce. Atak Rosji na Ukrainę
Śmiertelny wypadek na obwodnicy Krakowa /RMF FM

„Uwaga. W związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” - czytamy w komunikacie zamieszczonym po godz. 9 przed Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X. 

„Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” - dodano w komunikacie.

Wojsko zapewnia, że podjęte działania mają charakter prewencyjny. Ich celem jest  zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochrona, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

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Źródło: RMF24
Tagi: myśliwce
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