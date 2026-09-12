Polska poderwała śmigłowiec. Alert RCB dla mieszkańców dwóch województw

RMF24

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Powodem jest rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. „Sytuacja jest monitorowana” – przekazano w komunikacie. W przestrzeni powietrznej RP operuje wojskowy śmigłowiec.

Alert RCB dla mieszkańców dwóch województw

„Uwaga! Uwaga! Uwaga! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty” – przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w alercie” – brzmi treść alertu RCB.

Ostrzeżenie otrzymali mieszkańcy 25 powiatów i miast na prawach powiatu w województwie lubelskim oraz 24 w województwie podkarpackim.

W województwie lubelskim alert wysłano m.in. do mieszkańców Lublina, Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej oraz powiatów: puławskiego, opolskiego, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego i lubartowskiego.

W województwie podkarpackim komunikat otrzymali mieszkańcy m.in. Rzeszowa, Przemyśla, Krosna i Tarnobrzega oraz powiatów: tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego, sanockiego, leskiego, krośnieńskiego i bieszczadzkiego.

Służby apelują o śledzenie kolejnych oficjalnych komunikatów.

Polska poderwała śmigłowiec

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę polskie siły poderwały wojskowy śmigłowiec. „Informujemy, że w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych, prowadzących uderzenia na cele w zachodniej części Ukrainy, podniesiona została gotowość wybranych sił i środków Systemu Obrony Powietrznej RP. W przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, realizujący zadania związane z monitorowaniem sytuacji i zapewnieniem bezpieczeństwa. Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przyległych do obszarów objętych rosyjskimi uderzeniami. Dowództwo Operacyjne RSZ stale monitoruje sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji” - czytamy.