Polska poderwała myśliwce. Rosja znów atakuje Ukrainę

„Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” - przekazało Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X. Wojsko poinformowało, że uruchomiono odpowiednie „siły i środki”. Wstrzymano prace na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie.
„Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” - zaznaczyło Dowództwo Operacyjne.
Wojsko podkreśla, że podejmuje działania prewencyjne. „Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji” - dodano.