RMF24

Polska poderwała myśliwce. Rosja znów atakuje Ukrainę

0:00 1:07 Posłuchaj artykułu Czytane głosem AI Podkład

„Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” - przekazało Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X. Wojsko poinformowało, że uruchomiono odpowiednie „siły i środki”. Wstrzymano prace na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie.