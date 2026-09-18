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Polska poderwała myśliwce. Rosja znów atakuje Ukrainę

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 września (07:24)

„Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” - przekazało Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X. Wojsko poinformowało, że uruchomiono odpowiednie „siły i środki”. Wstrzymano prace na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie.

Polska poderwała myśliwce. Rosja znów atakuje Ukrainę
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

„Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” - zaznaczyło Dowództwo Operacyjne.

Wojsko podkreśla, że podejmuje działania prewencyjne. „Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji” - dodano.

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Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała w piątek, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze.

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