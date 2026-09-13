Polska poderwała myśliwce po rosyjskim ataku na Ukrainę. Alert RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny

RMF24

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o uruchomieniu polskich myśliwców w związku z nocnym atakiem dronowym Rosji na Ukrainę. Do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano alert RCB. Jeden z alertów - dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza - został już odwołany.

„Uwaga. W związku z aktywnością odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej, wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” – poinformowało Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych o godzinie 04:19.

Wojskowi przekazali, że w ramach działań prewencyjnych uruchomiło niezbędne siły i środki. „Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” – przekazano.

Do odbiorców na wschodzie polski wysłano dwa alerty. Pierwszy z nich dotyczący operowania polskiego lotnictwa w przestrzeni powietrznej został wysłany do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego - ten komunikat wciąż obowiązuje.

Drugi alert dotyczył zagrożenia atakiem z powietrza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y w tej sprawie do odbiorców na terenie powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego, krasnostawskiego. „Udaj się w bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń lokalnych służb. Oczekuj dalszych komunikatów” - zalecało RCB. O godzinie 5:13 ten alert został odwołany.

Wkrótce więcej informacji.