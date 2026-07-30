Polska poderwała myśliwce. Mieszkańców Lublina obudziły syreny alarmowe

RMF24

Dźwięk syren alarmowych obudził przed 4 rano mieszkańców wschodniej Polski. Alarm słyszany był między innymi w Lublinie. Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu dyżurnych myśliwców w związku z uderzeniami Rosji na terenie Ukrainy.

Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz potwierdził dziennikarce RMF FM Annie Wachowskiej, że alarm był uruchomiony na polecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z możliwymi zagrożeniami z powietrza. Nie ogłoszono go tylko w północnej części Lubelszczyzny.

Po godz. 4 rano alarm został odwołany.

We wczesnych godzinach porannych, 30 lipca, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie otrzymało z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa polecenie uruchomienia syren alarmowych, czyli systemu wczesnego alarmowania i ostrzegania ludności cywilnej o możliwych uderzeniach z powietrza - mówi Bubicz w rozmowie z RMF FM.

Wojewoda lubelski niezwłocznie wykonał ten obowiązek. Tak samo ten obowiązek wykonały Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego, ponieważ alarm został ogłoszony w większości powiatów województwa lubelskiego. Alarmy nie zostały ogłoszone w północnej części naszego województwa - dodał Bubicz.

W samym Lublinie syreny wyły ok. 10 minut.

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Eksplozje w Kijowie i we Lwowie Zmasowany atak rakietowym Rosji na Ukrainę. Według oficjalnych informacji, w wyniku ostrzału zginęła co najmniej jedna osoba. Bomby spadają m.in. na Kijów i Lwów.

Komunikat wojska

W nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z ze zmasowanym atakiem lotniczym Rosji na Ukrainę rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Poderwano myśliwce oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości – napisano w komunikacie zamieszczonym na platformie X.

„Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” – dodano.