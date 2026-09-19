Polska poderwała myśliwce. Atak Rosji na Ukrainę

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Pilny komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Z powodu ataku rosyjskich dronów na terytorium Ukrainy w polskiej przestrzeni powietrznej rano rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego. Ok. 10:30 sytuacja się uspokoiła i operacja się zakończyła.

„Uwaga. W związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” - napisano w komunikacie zamieszczonym po godz. 9 przed Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X.

„Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” - dodano w komunikacie.

Wojsko zapewniało, że podjęte działania mają charakter prewencyjny. Ich celem jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochrona, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Operacja zakończona przed godz. 10:30

Przed godz. 10:30 Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało, że zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. „Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej” - przekazano.

„Informujemy, że nie zarejestrowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej” - zapewniło w komunikacie dowództwo.

