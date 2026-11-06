Polska ma być zwolniona w 2027 r. z obowiązku przyjmowania migrantów. Jest propozycja KE

Propozycja KE oznacza, że potwierdziły się nieoficjalne informacje korespondentki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginion.
W komunikacie Komisji Europejskiej podano, że Polska, wraz z Bułgarią, Czechami, Estonią, Chorwacją i Austrią, znalazła się w gronie państw, które mierzą się obecnie z wyjątkowo trudną sytuacją migracyjną. Przyczyniły się do tego skumulowane skutki migracji, narastające przez ostatnie pięć lat. Komisja uznała, że ta grupa krajów zasługuje na specjalne traktowanie w ramach unijnej polityki solidarności.
Według zapowiedzi, objęte specjalną ulgą kraje będą mogły zwrócić się do Rady Unii Europejskiej o obniżenie lub nawet całkowite odliczenie składek na Puli Solidarnościowej.
Więcej informacji wkrótce.