Polska ma być zwolniona w 2027 r. z obowiązku przyjmowania migrantów. Jest propozycja KE

RMF24

Komisja Europejska zaproponowała, aby Polska przez rok była zwolniona z obowiązku przyjmowania migrantów w ramach unijnego paktu o migracji i azylu. Ulga dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia przyszłego roku.

Propozycja KE oznacza, że potwierdziły się nieoficjalne informacje korespondentki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginion.

W komunikacie Komisji Europejskiej podano, że Polska, wraz z Bułgarią, Czechami, Estonią, Chorwacją i Austrią, znalazła się w gronie państw, które mierzą się obecnie z wyjątkowo trudną sytuacją migracyjną. Przyczyniły się do tego skumulowane skutki migracji, narastające przez ostatnie pięć lat. Komisja uznała, że ta grupa krajów zasługuje na specjalne traktowanie w ramach unijnej polityki solidarności.

Według zapowiedzi, objęte specjalną ulgą kraje będą mogły zwrócić się do Rady Unii Europejskiej o obniżenie lub nawet całkowite odliczenie składek na Puli Solidarnościowej.

Więcej informacji wkrótce.