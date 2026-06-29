RMF24

Polska podpisała umowę na zakup trzech szwedzkich okrętów podwodnych A26 w ramach programu Orka. Kontrakt, zawarty w obecności premiera Donalda Tuska i szefa szwedzkiego rządu Ulfa Kristerssona, obejmuje dostawę nowoczesnych jednostek z napędem AIP, wsparcie logistyczne oraz współpracę przemysłową. Pierwszy okręt ma trafić do polskiej Marynarki Wojennej w 2030 roku.

W poniedziałek podpisana została umowa na zakup trzech szwedzkich okrętów podwodnych A26 dla polskiej Marynarki Wojennej. Umowa podpisała została przy okazji zorganizowanych w Gdyni polsko-szwedzkich konsultacji międzyrządowych.

Polska ma pozyskać trzy okręty podwodne typu A26 klasy Blekinge, budowane przez szwedzki koncern Saab Kockums dla marynarki Szwecji. W listopadzie ub.r. Szwecja została wybrana na partnera programu Orka, a oba państwa podpisały międzyrządowe porozumienie otwierające drogę do realizacji projektu.

Nowe okręty wyposażone będą w napęd diesel-elektryczny z systemem napędu niezależnego od powietrza (AIP), umożliwiającym wielodniowe pozostawanie w zanurzeniu bez konieczności wynurzania się w celu ładowania akumulatorów. Mają zastąpić wysłużony ORP „Orzeł”, obecnie jedyny pozostający w służbie okręt podwodny Marynarki Wojennej.

Polska kupuje trzy okręty podwodne A26 w ramach programu Orka

Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030 r., a dwa kolejne w następnych latach. Według wcześniejszych szacunków wartość programu może sięgnąć około 20 mld zł. Kontrakt ma obejmować nie tylko budowę i dostawę okrętów, lecz także pakiet logistyczny, wsparcie eksploatacji, szkolenie personelu oraz przygotowanie infrastruktury niezbędnej do ich wprowadzenia do służby.

Program przewiduje również współpracę przemysłową Polski i Szwecji.