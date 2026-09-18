Polska i Tajwan mają tu wspólnie budować auta i półprzewodniki. Minister ogłasza

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Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun ocenił, że negocjacje z tajwańskim Foxconnem dotyczące budowy w Polsce fabryki samochodów elektrycznych i półprzewodników mogą zakończyć się w ciągu kilku tygodni. Umowa ma zostać podpisana jesienią, a rozpoczęcie budowy planowane jest na wiosnę przyszłego roku.

W połowie czerwca premier Donald Tusk zapowiedział, że ElectroMobility Poland i Foxconn stworzą w Jaworznie hub przemysłowo-technologiczny. W jego ramach mają powstawać najprawdopodobniej trzy średniej wielkości modele SUV-ów. Osobna fabryka półprzewodników, również z udziałem tajwańskiego partnera, ma zostać zlokalizowana na Dolnym Śląsku.

„Pierwsza łopata” na wiosnę

Balczun, pytany o projekt w TVP Info, przekazał, że rozmowy z technologicznym partnerem są finalizowane.

Spodziewam się, że będziemy mogli zamknąć te negocjacje w ciągu najbliższych tygodni. Podpisanie umowy jest planowane jesienią (…). Jeżeli ten proces się zakończy, to przewidujemy, że wiosną wbijemy pierwszą łopatę pod budowę fabryki – powiedział.

Dodał, że prace przygotowawcze już się rozpoczęły. Zgodnie z planem pierwsze elektryczne auto produkowane w Polsce miałoby opuścić linię montażową w 2029 roku.

Produkcja do 450 tys. aut rocznie

Minister podkreślił, że przedsięwzięcie ma charakter polsko-tajwański i ma przynieść transfer technologii oraz rozwój kompetencji w kraju. Docelowa zdolność zakładu ma wynieść 450 tys. samochodów rocznie, a auta mają trafiać na rynki europejskie.

Finansowanie z KPO

Na początku maja Foxconn ogłosił strategiczne partnerstwo z ElectroMobility Poland. Kilka dni później Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z EMP umowę inwestycyjną dotyczącą finansowania Polskiego Hubu Elektromobilności w Jaworznie. Projekt ma otrzymać 4,5 mld zł finansowania dłużnego z KPO.

ElectroMobility Poland powstała w 2016 roku, by rozwijać markę elektrycznych aut Izera. Spółka pozostaje w większości własnością Skarbu Państwa. Pierwotny projekt Izery, realizowany z udziałem podmiotów z Chin, był wielokrotnie zmieniany i nie został wdrożony w pierwotnej formie.