Polska Grupa Górnicza zachęca do wcześniejszego zakupu węgla

RMF24

Polska Grupa Górnicza poinformowała, że w jej sklepie internetowym najbliższe terminy realizacji nowych zamówień węgla przypadają obecnie na wrzesień. Spółka zachęca klientów, aby nie odkładali zakupu opału na ostatnią chwilę, ponieważ wcześniejsze zamówienie gwarantuje rezerwację wybranego produktu i dostawę zgodnie z harmonogramem.

PGG podkreśla, że wcześniejsze zamówienia są na bieżąco realizowane, a kopalnie pracują zgodnie z planem. Spółka przypomniała, że podczas ostatniej promocji dla stałych klientów ponad 200 tys. osób kupiło łącznie ponad pół miliona ton węgla, co – zdaniem firmy – pokazało duże zainteresowanie opałem przed sezonem grzewczym.

Zakup w sklepie internetowym PGG odbywa się całkowicie online. Klient wybiera produkt, opłaca zamówienie, a następnie może śledzić jego realizację w panelu klienta. Oferta sklepu jest uzupełniana w dni robocze o godz. 8.00 i 15.00, a dostępność zależy od produkcji kopalń i liczby już przyjętych zamówień. Logowanie do e-sklepu PGG odbywa się przy wykorzystaniu tzw. Węzła Krajowego i elektronicznych narzędzi identyfikacji. Niemożliwe jest zakładanie kont na fikcyjne osoby lub podszywanie się pod innych klientów.

PGG, największy producent węgla energetycznego w Polsce i Unii Europejskiej, zatrudnia około 35 tys. osób i posiada siedem kopalń. W ubiegłym roku spółka wydobyła 16 mln ton węgla, w tym 14,9 mln ton węgla energetycznego. Według danych za poprzedni rok odpowiadała za 48 proc. krajowej produkcji tego surowca.