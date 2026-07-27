Polska Grupa Górnicza zachęca do wcześniejszego zakupu węgla

PGG podkreśla, że wcześniejsze zamówienia są na bieżąco realizowane, a kopalnie pracują zgodnie z planem. Spółka przypomniała, że podczas ostatniej promocji dla stałych klientów ponad 200 tys. osób kupiło łącznie ponad pół miliona ton węgla, co – zdaniem firmy – pokazało duże zainteresowanie opałem przed sezonem grzewczym.
Zakup w sklepie internetowym PGG odbywa się całkowicie online. Klient wybiera produkt, opłaca zamówienie, a następnie może śledzić jego realizację w panelu klienta. Oferta sklepu jest uzupełniana w dni robocze o godz. 8.00 i 15.00, a dostępność zależy od produkcji kopalń i liczby już przyjętych zamówień. Logowanie do e-sklepu PGG odbywa się przy wykorzystaniu tzw. Węzła Krajowego i elektronicznych narzędzi identyfikacji. Niemożliwe jest zakładanie kont na fikcyjne osoby lub podszywanie się pod innych klientów.
PGG, największy producent węgla energetycznego w Polsce i Unii Europejskiej, zatrudnia około 35 tys. osób i posiada siedem kopalń. W ubiegłym roku spółka wydobyła 16 mln ton węgla, w tym 14,9 mln ton węgla energetycznego. Według danych za poprzedni rok odpowiadała za 48 proc. krajowej produkcji tego surowca.