Polska branża transportowa na zakręcie. Nie ma komu jeździć, brakuje kierowców

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Branża transportowa w Polsce bije na alarm – zleceń nie brakuje, ale dramatycznie brakuje rąk do pracy – wskazuje „Puls Biznesu”. Średni wiek kierowcy zawodowego to już 45 lat, a młodzi nie garną się do zawodu. Przewoźnicy apelują o uproszczenie procedur zatrudniania kierowców spoza Europy, bo bez tego polskie ciężarówki mogą wkrótce utknąć na parkingach na dobre.

Przedstawiciele branży transportowej zamiast myśleć dziś o rozwoju, coraz częściej zastanawiają się, jak przetrwać. Zleceń nie brakuje, ale brakuje tych, którzy mogliby usiąść za kierownicą. Problem narasta z roku na rok i nie widać światełka w tunelu.

Starzejąca się kadra i brak młodych

Statystyki są nieubłagane. Średni wiek kierowcy zawodowego w Polsce to już 45 lat. Młodych, poniżej 25. roku życia, jest zaledwie 3 procent. To niepokojący sygnał, bo oznacza, że w najbliższych latach wielu doświadczonych kierowców odejdzie na emeryturę, a na ich miejsce nie pojawią się nowi.

Piotr Magdziak z MagTrans podkreśla, że poprawa sytuacji finansowej niektórych firm to złudzenie – wynika ona z kurczącej się podaży usług, a nie ze wzrostu gospodarczego.

Rynek transportowy wygląda dziś relatywnie dobrze, ale nie dlatego, że klienci wysyłają więcej towarów. Po prostu na rynku jest mniej przewoźników i mniej kierowców. W wielu firmach nawet 20 proc. floty stoi z powodu braków kadrowych – powiedział w rozmowie z „PB” Magdziak.

Upadają małe firmy, rynek się kurczy

Według danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, w tym roku liczba firm posiadających licencję wspólnotową spadła o około 500. Najczęściej zamykają się mniejsze przedsiębiorstwa, które były uzależnione od kilku kierowców. Gdy tracą pracowników, tracą też możliwość dalszego działania.

Szacunki są alarmujące. Już dziś w Polsce brakuje około 120 tysięcy kierowców zawodowych, a do 2030 roku ta liczba może wzrosnąć do 150 tysięcy. Według prognoz w 2026 roku deficyt kierowców dotknie aż 326 z 380 polskich powiatów. Bez szybkich i zdecydowanych działań sytuacja może wymknąć się spod kontroli.

Przewoźnicy apelują: uprościć zatrudnianie cudzoziemców

Branża transportowa nie ukrywa, że jednym z ratunków może być uproszczenie procedur zatrudniania kierowców spoza Europy. Obecnie system jest niewydolny i nie nadąża za potrzebami rynku.

Przewoźnicy podkreślają, że państwo patrzy na statystyki bezrobocia, a nie na realne potrzeby gospodarki. Bez otwarcia się na pracowników z zagranicy, polski transport może stracić swoją pozycję na europejskim rynku.