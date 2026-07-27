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Polska branża transportowa na zakręcie. Nie ma komu jeździć, brakuje kierowców

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 lipca (12:43)

Branża transportowa w Polsce bije na alarm – zleceń nie brakuje, ale dramatycznie brakuje rąk do pracy – wskazuje „Puls Biznesu”. Średni wiek kierowcy zawodowego to już 45 lat, a młodzi nie garną się do zawodu. Przewoźnicy apelują o uproszczenie procedur zatrudniania kierowców spoza Europy, bo bez tego polskie ciężarówki mogą wkrótce utknąć na parkingach na dobre.

Polska branża transportowa na zakręcie. Nie ma komu jeździć, brakuje kierowców
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Przedstawiciele branży transportowej zamiast myśleć dziś o rozwoju, coraz częściej zastanawiają się, jak przetrwać. Zleceń nie brakuje, ale brakuje tych, którzy mogliby usiąść za kierownicą. Problem narasta z roku na rok i nie widać światełka w tunelu.

Starzejąca się kadra i brak młodych

Statystyki są nieubłagane. Średni wiek kierowcy zawodowego w Polsce to już 45 lat. Młodych, poniżej 25. roku życia, jest zaledwie 3 procent. To niepokojący sygnał, bo oznacza, że w najbliższych latach wielu doświadczonych kierowców odejdzie na emeryturę, a na ich miejsce nie pojawią się nowi. 

Piotr Magdziak z MagTrans podkreśla, że poprawa sytuacji finansowej niektórych firm to złudzenie – wynika ona z kurczącej się podaży usług, a nie ze wzrostu gospodarczego. 

Rynek transportowy wygląda dziś relatywnie dobrze, ale nie dlatego, że klienci wysyłają więcej towarów. Po prostu na rynku jest mniej przewoźników i mniej kierowców. W wielu firmach nawet 20 proc. floty stoi z powodu braków kadrowych – powiedział w rozmowie z „PB” Magdziak.

Upadają małe firmy, rynek się kurczy

Według danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, w tym roku liczba firm posiadających licencję wspólnotową spadła o około 500. Najczęściej zamykają się mniejsze przedsiębiorstwa, które były uzależnione od kilku kierowców. Gdy tracą pracowników, tracą też możliwość dalszego działania.

Szacunki są alarmujące. Już dziś w Polsce brakuje około 120 tysięcy kierowców zawodowych, a do 2030 roku ta liczba może wzrosnąć do 150 tysięcy. Według prognoz w 2026 roku deficyt kierowców dotknie aż 326 z 380 polskich powiatów. Bez szybkich i zdecydowanych działań sytuacja może wymknąć się spod kontroli.

Przewoźnicy apelują: uprościć zatrudnianie cudzoziemców

Branża transportowa nie ukrywa, że jednym z ratunków może być uproszczenie procedur zatrudniania kierowców spoza Europy. Obecnie system jest niewydolny i nie nadąża za potrzebami rynku.

Przewoźnicy podkreślają, że państwo patrzy na statystyki bezrobocia, a nie na realne potrzeby gospodarki. Bez otwarcia się na pracowników z zagranicy, polski transport może stracić swoją pozycję na europejskim rynku.

Źródło: RMF24/PAP

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