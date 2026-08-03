Polki coraz bardziej obecne w wojsku. Co piąty żołnierz WOT to kobieta

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Już co piąty żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej to kobieta – podkreśliła wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podczas uroczystości wręczenia sztandaru 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Wydarzenie na Placu Zamkowym w Warszawie stało się okazją do podsumowania roli kobiet w armii oraz zapowiedzi dalszego wsparcia dla żołnierzy.

W poniedziałek na Placu Zamkowym w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru wojskowego 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Prezydent Karol Nawrocki przekazał symboliczny znak dojrzałości jednostki. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła wyjątkowość tego momentu, porównując go do osiągnięcia pełnoletności.

Gdyby ten dzisiejszy dzień przełożyć na język cywili, to tak naprawdę dzisiaj 18. Brygada obchodzi swoją „osiemnastkę”, bo moment, kiedy macie już swój sztandar jest momentem waszej pełnej dorosłości – zauważyła Sobkowiak-Czarnecka.

Kobiety coraz bardziej obecne w WOT

Wiceszefowa MON zwróciła szczególną uwagę na rosnącą rolę kobiet w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Już co piąty z żołnierzy w tej formacji to kobieta. Składam pełne uznanie waszej odwadze, temu, że jesteście gotowe walczyć ramię w ramię i w razie potrzeby oddać życie – mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Zapewniła również, że kobiety służące w wojsku mogą liczyć na jej wsparcie. Zawsze możecie na mnie liczyć. Żołnierze też, ale kobiety będą zawsze głęboko w moim sercu – podkreśliła.

Nowoczesny sprzęt i wsparcie rządu

Wiceszefowa MON odniosła się także do kwestii wyposażenia żołnierzy. Podkreśliła, że przy podejmowaniu decyzji o zakupie sprzętu zawsze bierze pod uwagę głos samych wojskowych.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka (fot. PAP/Paweł Supernak) / PAP/EPA

Rolą rządu jest tylko zapewnienie finansowania, takie finansowanie zapewniliśmy. Dzięki mechanizmowi SAFE pozyskaliśmy tysiące hełmów, kamizelek czy dronów – powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.

Zwracając się do prezydenta Karola Nawrockiego przyznała, że „były różne opinie polityczne, co do powstania Terytorialsów”. Ale myślę, że nie tylko sztuką jest to, żeby powołać do życia WOT, ale sztuką jest też zrobić wszystko, by mogły jak najlepiej funkcjonować - powiedziała wiceminister obrony.

Karol Nawrocki wręczył sztandar

Podczas wydarzenia na Placu Zamkowym w Warszawie głos zabrał także prezydent Karol Nawrocki, który podziękował żołnierzom tej formacji za ich codzienną służbę i poświęcenie.

Drodzy żołnierze, jesteśmy jako naród po prostu głęboko wdzięczni. Jesteście zawsze blisko i zawsze gotowi. Gdy jest powódź na Dolnym Śląsku, to tam jesteście i służycie drugiemu człowiekowi. Gdy jest pożar w powiecie wołomińskim - są tam Terytorialsi. A do tego jesteście tak unikalną, unikatową jednostką, gotową do tego, aby walczyć w zagęszczonym, zurbanizowanym terenie miejskim, w swojej ukochanej Warszawie - powiedział.

Karol Nawrocki i dowódca 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej płk Mirosław Tołodziecki (fot. PAP/Paweł Supernak) / PAP/EPA

Ta unikalność waszych umiejętności, znajomość Warszawy, do tego, żeby bronić, jak przyjdzie taka potrzeba i przyjdzie taka konieczność. Reprezentujecie różne pokolenia, różne generacje. Część z was jest urzędnikami, pracownikami szkół, pracownikami innych instytucji państwa polskiego, a zasadniczą część swojego życia jesteście gotowi poświęcić drugiemu człowiekowi, to piękne, wzruszające i tego potrzebuje nasza ukochana ojczyzna - podkreślił Nawrocki.