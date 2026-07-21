Polka zmarła w Szwajcarii. „Pomóż mi pożegnać się z moją córeczką”

RMF24

Nie żyje 22-letnia Konstancja, której zaginięcie zgłoszono w Szwajcarii 10 czerwca 2026 roku. Jej rodzina mierzy się wysokimi kosztami sprowadzenia ciała do Polski. „Proszę nie bądź obojętny, pomóż mi pożegnać się z moją córeczką. (...) Każdy dzień przechowywania ciała Konstancji kosztuje 227 franków szwajcarskich, czyli około 1000 złotych” - czytamy w opisie zbiórki.

„To wiadomość, która odebrała nam wszelką nadzieję”

Rodzina straciła kontakt z 22-latką 10 czerwca 2026 roku. Zaniepokojeni bliscy natychmiast zgłosili jej zaginięcie, przez kilka tygodni żyjąc nadzieją, że kobieta odnajdzie się cała i zdrowa.

18 lipca bliscy otrzymali oficjalne potwierdzenie, że Konstancja nie żyje. Z przekazanych informacji wynika, że 22-latka zmarła 20 czerwca w szwajcarskim szpitalu.

To wiadomość, która odebrała nam wszelką nadzieję i pozostawiła niewyobrażalny ból. Trudno pogodzić się z myślą, że przez tak długi czas nie wiedzieliśmy, co stało się z naszym dzieckiem - przekazali bliscy.

Koszty sprowadzenia ciała do Polski

Obecnie rodzina stara się sprowadzić ciało do Polski i godnie pożegnać zmarłą. Niestety, koszty związane z transportem międzynarodowym, przygotowaniem wymaganej dokumentacji, opłatami urzędowymi oraz przechowywaniem ciała w Szwajcarii są bardzo wysokie. Obejmują m.in.:

międzynarodowy transport zwłok

przygotowanie wymaganej dokumentacji

opłaty urzędowe

przechowywanie ciała w Szwajcarii

Największym obciążeniem jest koszt przechowywania ciała. Rodzina przekazała, że każdy kolejny dzień oznacza wydatek 227 franków szwajcarskich, czyli około 1000 złotych.

Ponieważ od śmierci 22-latki do momentu przekazania rodzinie informacji minął ponad miesiąc, kwota za samo przechowywanie ciała wzrosła już do około 35 tys. zł.

Bliscy Konstancji uruchomili zbiórkę pieniędzy na sprowadzenie jej ciała do Polski oraz organizację pochówku.