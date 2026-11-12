Polityczny głód alternatywy. Polacy oczekują nowej partii. Sondaż dla RMF FM

RMF24

Czy Polacy są gotowi na nowe rozdanie w polityce? 44 proc. badanych chciałoby, by na polskiej scenie politycznej pojawiła się nowa partia lub siła polityczna, stanowiąca alternatywę dla dzisiejszych ugrupowań – tak wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia24, przygotowanego na zlecenie RMF FM. Zainteresowanie zmianą wyraźnie widać szczególnie wśród młodszych wyborców i osób z wyższym wykształceniem.

Według wyników sondażu Opinia24, aż 44 proc. Polaków chciałoby, aby na scenie politycznej pojawiła się nowa partia lub siła polityczna. Co ciekawe, 22 proc. respondentów wskazuje na zdecydowane poparcie dla tego pomysłu, natomiast kolejnych 22 proc. wyraża umiarkowane zainteresowanie. Oznacza to, że niemal co drugi obywatel widzi potrzebę stworzenia nowego ugrupowania, które mogłoby odświeżyć krajową politykę i zaoferować wyborcom alternatywę wobec obecnych partii.

Na przeciwnym biegunie znajduje się 32 proc. ankietowanych, którzy nie chcieliby pojawienia się nowej siły politycznej. W tej grupie 15 proc. wyraża zdecydowany sprzeciw wobec takiego rozwiązania. Co czwarty Polak nie ma jednoznacznego zdania w tej sprawie, co może świadczyć o niepewności lub dystansie wobec aktualnej sytuacji politycznej w kraju.

Kto chce zmian, a kto ich nie oczekuje?

Analiza odpowiedzi wykazuje wyraźne różnice w podejściu do powstania nowej siły politycznej w zależności od wieku, płci czy wykształcenia respondentów. Zwolennikami zmian są przede wszystkim mężczyźni, osoby młode – zwłaszcza w wieku 18-29 lat – oraz Polacy z wyższym wykształceniem. Najwyższe poparcie dla nowego ugrupowania odnotowano wśród najmłodszych respondentów, w przedziale wiekowym 18-24 lata, a także wśród osób z wykształceniem średnim.

Z kolei przeciwnikami pojawienia się nowej siły politycznej są najczęściej osoby powyżej 60. roku życia oraz zwolennicy Koalicji Obywatelskiej. Najmniej chętni do zmian pozostają także wyborcy partii obecnie sprawujących władzę w Sejmie.

Sondaż Opinia24 dla RMF FM / materiały udostępnione

Obecny układ sił w Sejmie

Od wyborów parlamentarnych w 2023 roku, polski Sejm X kadencji tworzy pięć głównych ugrupowań:

Koalicja Obywatelska,

Prawo i Sprawiedliwość,

Trzecia Droga (czyli koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni),

Nowa Lewica,

Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Oprócz nich w ławach poselskich zasiadają przedstawiciele mniejszych kół oraz posłowie niezrzeszeni.

Sejm X kadencji wybrany w wyborach 15 października 2023 r.(grafika: Maciej Zieliński) / PAP

Wybory 2027 coraz bliżej

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją RP, kadencja Sejmu trwa cztery lata. Ostatnie wybory parlamentarne odbyły się 15 października 2023 roku. Oznacza to, że kolejne wybory do Sejmu powinny odbyć się najpóźniej w październiku 2027 roku. Dokładna data zostanie wyznaczona przez Prezydenta RP, przy czym musi to być dzień wolny od pracy w okresie 30 dni przed upływem czteroletniej kadencji.

Zbliżający się termin wyborów sprawia, że temat nowych ugrupowań politycznych może zyskiwać na znaczeniu. Coraz więcej osób zastanawia się, czy pojawi się formacja, która zdoła przekonać do siebie niezdecydowanych oraz rozczarowanych dotychczasową polityką.