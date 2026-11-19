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Reset w Trybunale Konstytucyjnym byłby do zaakceptowania tylko pod warunkiem zmiany rządu na prezydencki rząd techniczny – takie stanowisko zaprezentował w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dzień wcześniej w Kancelarii Prezydenta odbyło się spotkanie większości ugrupowań, na którym radzono, jak uzdrowić sytuację wokół TK. Premier Donald Tusk stwierdził, że propozycja Jarosława Kaczyńskiego to polityczny dowcip. Decyzję tych, którzy wybrali się na rozmowy do KPRP, szef polskiego rządu „szanuje”, ale jak wskazał, „to nie ma żadnego związku z rzeczywistością”.

Spotkanie ws. uzdrowienia sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego odbyło się w środę po południu w Kancelarii Prezydenta RP. Obecny był przedstawiciel PiS-u, Rozwoju Plus, PSL-u, Konfederacji, Polski 2050, Razem, Konfederacji Korony Polskiej czy Demokracji Bezpośredniej. Nie było przedstawiciela KO i Lewicy.

Gospodarz spotkania – szef KPRP Zbigniew Bogucki – przekazał, że w kancelarii prezydenta powstał jeden projekt ws. TK, łączący pomysły w tej sprawie zgłoszone przez środowiska polityczne. Zapowiedział też dalsze rozmowy w czwartek.

Bogucki po spotkaniu ws. Trybunału Konstytucyjnego: Zostało nam do ustalenia 30 procent W siedzibie Kancelarii Prezydenta RP zakończyły się rozmowy dotyczące sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Spotkanie, prowadzone przez szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego, są kontynuacją poniedziałkowych konsultacji w Belwederze.

W czwartek propozycję resetu konstytucyjnego skomentował w serwisie X prezes Jarosław Kaczyński.

„Trybunał Konstytucyjny powinien wrócić do działalności zgodnej z prawem. Nie ma jednak przyzwolenia na tolerowanie łamania prawa, bezkarność i przywileje (uposażenia, immunitety) dla tych, którzy dopuścili się zamachu stanu. Grubą kreskę już raz w naszej historii przerabialiśmy… Jej negatywne skutki odczuwamy do dzisiaj” - ocenił.

Zdaniem prezesa PiS „propozycja resetu byłaby do zaakceptowania, ale tylko pod warunkiem zmiany rządu na prezydencki rząd techniczny, który gwarantowałby zaprzestanie łamania konstytucji i ustaw oraz przeprowadzenie uczciwych wyborów w konstytucyjnym terminie”.

„Taka cena, choć wysoka i bardzo trudna do przyjęcia zarówno pod względem moralnym, jak i politycznym, byłaby do zaakceptowania. Bez powołania rządu technicznego proponowane rozwiązania są dla PiS nie do przyjęcia” - zaznaczył. W opinii Kaczyńskiego proponowany reset „byłby wielkim sukcesem tych, którzy niszczą nasz kraj”. „Nie ma też żadnej gwarancji, że po tzw. resecie nie będą nadal tego robić, łamiąc konstytucję i ustawy” - stwierdził.

Jak dodał, „proponowany mechanizm wyboru nowych sędziów do TK zapewnia koalicji 13 grudnia daleko idącą kontrolę nad tym procesem, podczas gdy obóz patriotyczny byłby jej pozbawiony”.

Tusk: Nie koncentrujmy się na politycznych dowcipach

O rozmowy w KPRP i komentarz Jarosława Kaczyńskiego premier Donald Tusk był pytany w czwartek, przed wylotem do Berlina. Nie koncentrujmy się na politycznych dowcipach, bo tylko w takiej kategorii mogę ocenić to, co ostatnio mówią liderzy PiS i Jarosław Kaczyński, więc szkoda naszego czasu, tak sądzę – stwierdził.

Zdaniem Tuska „o tym, jak wygląda ustrój polski, nie mogą decydować partyjne rozmowy w Pałacu Prezydenckim”. Szef rządu podkreślił, że szanuje decyzję tych, którzy rozmawiają z szefem KPRP, ale - jak stwierdził - „to nie ma żadnego związku z rzeczywistością”. Podkreślił też, że „bardzo trudno” jest mu wyobrazić sobie, „żeby w polskim parlamencie udało się zdobyć większość dla zmian konstytucyjnych i to w sprawie, która w jego ocenie jest w konstytucji dość dobrze opisana”.

Mamy Trybunał Konstytucyjny, wreszcie złożony z legalnych sędziów i tak jak już o tym wspominaliśmy, ten Trybunał spokojnie, zgodnie z procedurami będzie podejmował pracę - w tym rozstrzygnięcia, o które proszą obywatele w swoich postulatach i pytaniach wobec Trybunału. Także trzymam kciuki za tych wszystkich, którzy chcą, podobnie jak ja, przestrzegać konstytucji, a nie ją wywracać - powiedział premier.

Rozmowy o resecie

Zbigniew Bogucki przekazał po środowych rozmowach w KPRP, że będą one kontynuowane w czwartek o godz. 18. Większość z obecnych na spotkaniu przedstawicieli sił parlamentarnych pozytywnie oceniało wykonaną na nim pracę, podkreślając, że środowe spotkanie miało bardziej merytoryczny charakter niż poprzednie poniedziałkowe. Wskazywali też, że udało się na nim uzgodnić ok. 70 proc. proponowanych rozwiązań.

Omawiano m.in. propozycję PSL-u. Projekt przewiduje zakończenie kadencji obecnych sędziów TK i jednorazowy wybór nowego, 15-osobowego składu przez Zgromadzenie Narodowe większością 3/5 głosów. Kandydaci mieliby być zgłaszani za zgodą prezydenta. Po pięciu sędziów wybrano by na 3, 6 i 9 lat.

Do złożenia projektu ustawy o zmianie konstytucji potrzebne są podpisy co najmniej 92 posłów. Sama zmiana konstytucji wymaga poparcia dwóch trzecich głosujących w Sejmie oraz bezwzględnej większości w Senacie.