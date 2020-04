Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej posiada aktualną ofertę dydaktyczną w nono wyremontowanym budynku z doskonałą kadrą dydaktyczno-naukową oraz współczesnym zapleczem laboratoryjnym. Proces kształcenia obejmuje dwa kierunki:

budownictwo , realizowane na studiach I i II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, oraz

Oba kierunki realizowane są w ramach obecnie obowiązującej dyscypliny naukowej "inżynieria lądowa i transport".

Warto podkreślić, że Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej jest prekursorem kierunku BIM w Polsce. "Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM", to kierunek posiadający pozytywną opinię wydaną przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa o/Częstochowa oraz Społeczną Radę Wydziału Budownictwa, złożoną z przedstawicieli firm, korporacji i przedstawicieli oraz posiada akredytację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Realizowany na Wydziale Budownictwa proces kształcenia dostosowany jest do współczesnych wymogów edukacyjnych oraz posiada innowacyjną formę realizacji procesu dydaktycznego i realizowany jest w sposób kształtujący kompetencje zawodowe przyszłych absolwentów, tak by to oni tworzyli rozwiązania, które będą nowoczesne i innowacyjne w skali regionu i kraju.

Rynek usług budowlanych Unii Europejskiej wymaga, zgodnie z przyjętymi przez Parlament Europejski dyrektywami, realizację procesu budowlanego w oparciu o technologię BIM, co otwiera bardzo duże perspektywy zawodowe dla naszych obecnych i przyszłych absolwentów. Nasi absolwenci kierunku "Budownictwo" oraz kierunku "Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM", z racji uzyskiwanych kompetencji, zyskają przewagę na konkurencyjnym rynku pracy, a ich wysokie kompetencje i kwalifikacje, przekładają się na uzyskiwane przez nich gratyfikacje materiale z tytułu wykonywanej pracy zawodowej.

Pozytywny przekaz dla przyszłych studentów, tworzy nie tylko kadra Wydziału, ale również bardzo dobra oferta dydaktyczna i doskonała baza infrastrukturalna, którą oferujemy.

Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej to już 50 latach funkcjonowania na rynku usług edukacyjnych na wysokim i bardzo wysokim poziomie. To również ponad 5000 absolwentów, którzy na stałe wpisali się w rozwój regionu i kraju oraz rzesza publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych, opublikowanych przez pracowników Wydziału, w tym również w prestiżowych wydawnictwach naukowych.

Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej

posiada bogatą ofertę dydaktyczną z wykwalifikowaną kadrą dydaktyczno-naukową oraz nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym. W ostatnich latach budynki Wydziału Elektrycznego zostały gruntownie zmodernizowane. W miejsce dawnej hali wysokich napięć powstały nowocześnie wyposażone laboratoria dydaktyczne, naukowe oraz obszerna aula.

Wydział Elektryczny współpracuje z wieloma instytucjami oraz firmami o zasięgu krajowym jak i globalnym, m.in.: Tauron Polska Energia, ZF Group, IBM, Exact Systems, ABB, Huta Częstochowa, ELQ S.A., Vision BMS. Dzięki temu dostosowuje kierunki kształcenia do bieżących potrzeb otoczenia gospodarczego regionu. Aktualnie proponuje kształcenie na pięciu kierunkach. W wyniku analizy zapotrzebowania na rynku pracy powstały dwa unikalne kierunki ze studiami pierwszego stopnia: elektromobilność i energia odnawialna oraz inteligentne miasta. Ponadto kształcenie odbywa się także na trzech sprawdzonych kierunkach: elektrotechnika, automatyka i robotyka (obydwa ze studiami pierwszego i drugiego stopnia) oraz elektronika i telekomunikacja (studia pierwszego stopnia). Nabyta wiedza oraz umiejętności i kompetencje spełniają oczekiwania rynku pracy w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Kierunek elektromobilność i energia odnawialna jest jednym z pierwszych o takim profilu na uczelniach technicznych w Polsce. Absolwenci będą przygotowani do działalności związanej z technologiami opartymi na wykorzystaniu napędu elektrycznego w różnego rodzaju pojazdach oraz w obszarze wytwarzania, przesyłu, magazynowania i przetwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ale także do podejmowania zarówno typowych, jak również nowatorskich, kreujących postęp techniczny przedsięwzięć inżynierskich. Studenci nabywają wiedzę w dwóch zakresach: pojazdy elektryczne oraz inżynieria elektryczna w odnawialnych źródłach energii.

Unikatowy kierunek inteligentne miasta powstał w wyniku kooperacji trzech wydziałów Politechniki Częstochowskiej: Wydziału Elektrycznego, Wydziału Infrastruktury i Środowiska oraz Wydziału Zarządzania przy współpracy z Urzędem Miasta Częstochowa i wsparciu Prezydenta Częstochowy. Student nabywa wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z wpływem cywilizacji na środowisko oraz sposobem kształtowania i funkcjonowania jednostek miejskich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych. Program studiów powstał w porozumieniu z innymi jednostkami naukowymi oraz partnerami gospodarczymi, którzy są największymi pracodawcami w regionie. Kształcenie profilowane jest w następujących zakresach: środowisko smart city oraz sterowanie i zarządzanie procesami.

Studia na kierunku automatyka i robotyka pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji urządzeń, systemów automatyki oraz robotów przemysłowych. Studenci mogą wybrać jeden z dwóch zakresów: automatyzacja procesów oraz przemysłowe systemy informatyczne. Od roku akademickiego 2020/21 ten cieszący się zainteresowaniem kierunek został wzbogacony o studia drugiego stopnia.

Kierunek elektrotechnika tanowi trzon oferty dydaktycznej Wydziału Elektrycznego i od lat cieszy się dużą popularnością. Absolwent nabywa umiejętności z komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. W obrębie kierunku oferowane są cztery zakresy studiów: elektroenergetyka, instalacje elektryczne w budownictwie, komputeryzacja i robotyzacja procesów, elektronika przemysłowa. Warto nadmienić, że Wydział Elektryczny posiada akredytację FEANI (Federacja Europejskich Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich) na tym kierunku, co pozwala jego absolwentom ubiegać się o zawodowy tytuł inżyniera europejskiego EUR ING, honorowany (bez dodatkowej nostryfikacji) w krajach Unii Europejskiej oraz niektórych innych krajach świata.

Absolwent kierunku elektronika i telekomunikacja uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów i urządzeń elektronicznych oraz systemów i usług telekomunikacyjnych. Prowadzone są dwa zakresy kształcenia: cyfrowe przetwarzanie sygnałów oraz elektronika pojazdowa.

Zapisy na studia odbywają się internetowo przez stronę www.rekrutacja.pcz.pl.