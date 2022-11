Policjanci z całej Polski przyjechali do Warszawy. W planach mają m.in. protest przed kancelarią premiera. Jak mówią w rozmowie z RMF FM, domagają się przede wszystkim podniesienia waloryzacji wypłat co najmniej do poziomu inflacji.

Protest policjantów w Warszawie / Krzysztof Zasada / RMF FM Wg zapowiedzi - do Warszawy - przyjechać miało kilka tysięcy funkcjonariuszy. Policyjni związkowcy zaznaczają, że mają świadomość, że demonstracja przed kancelarią premiera nie doprowadzi do zmiany stanowiska rządu ws. waloryzacji. Związkowcy nie są też zadowoleni z rozwiązań płacowych przedstawionych przez MSWiA, by powstrzymać zapowiadaną na przyszły rok falę odejść funkcjonariuszy. Twierdzą, że nie ma tam atrakcyjnych propozycji dla mundurowych z niewielkim i średnim stażem służby. Do Warszawy przyjechało kilka tysięcy funkcjonariuszy / Krzysztof Zasada / RMF FM Decyzja o manifestacji zapadła na posiedzeniu Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Związkowcy nie zgadzają się również na przesunięcie waloryzacji ze stycznia na marzec. Podkreślają, że przesunięcie dotyczy tylko służb mundurowych. Policjanci mają ze sobą transparenty z hasłami: "Służba ubożeje, anarchia szaleje", "Chcemy sprawiedliwości i życia w godności" czy "Premierze, czujemy się jako służby dyskryminowane". W manifestacji biorą udział przedstawiciele związków, które należą do Rady Federacji, czyli NSZZ Policjantów, NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, ZZS Florian, NSZZ Pracowników Pożarnictwa, ZZZ Służby Celnej, a także ZZ Celnicy PL. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, odnosząc się wcześniej do zapowiedzi manifestacji, zapewniał, że wierzy w odpowiedzialność związkowców. "Zawsze współpracowaliśmy w sposób otwarty, prowadząc dialog, nawet jeżeli był to spór. Jestem przekonany, że i tym razem tak będzie" - podkreślał. "Wiele rzeczy w ramach tej współpracy związkowej udało się nam wypracować, wiele rozwiązań korzystnych dla funkcjonariuszy" - mówił Wąsik. Pytany o możliwość podwyższenia waloryzacji uposażeń, Wąsik odparł, że "wydaje się, że nie ma możliwości zwiększenia budżetu w tym zakresie". MSWiA podkreślało niedawno, że choć waloryzacja uposażeń w służbach mundurowych wejdzie w życie 1 marca 2023 r., to niezależnie od tego w ciągu 10 miesięcy funkcjonariusze otrzymają waloryzację w kwocie przeznaczonej na pełny rok.