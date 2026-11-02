Policjanci namawiani do nieposłuszeństwa. Szef KGP: Będziemy podejmować kroki

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„Nie jesteśmy stroną tego sporu. Wszyscy, którzy próbują nas wciągnąć w ten spór, też łamią prawo” - tak o konflikcie wokół Trybunału Konstytucyjnego mówił w rozmowie z reporterem RMF FM Krzysztofem Zasadą Komendant Główny Policji Marek Boroń. Zapowiedział też stanowcze działania wobec tych funkcjonariuszy, którzy namawiają swoich kolegów do nieposłuszeństwa i odmowy wykonywania rozkazów.

„My nie jesteśmy od tego”

Policjant ma dbać o bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Polaryzacja ma bezpośredni wpływ na emocje społeczne. Gdyby tam (przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego - przyp. red.) policjantów nie było, mielibyśmy duży problem - tłumaczył szef policji w rozmowie z reporterem RMF FM Krzysztofem Zasadą.

Doprowadziliśmy do stabilizacji. Do tego, że osoby, które protestowały, i te, które były w Trybunale, mogły być bezpieczne - podkreślał Marek Boroń. Krytycznie ocenił wszystkich tych, którzy podgrzewają emocje wokół sytuacji w TK. Jego zdaniem jest to działanie na szkodę społeczeństwa.

Konstytucjonaliści niech się wypowiadają na temat tego, jak wszystkie organy w państwie funkcjonują. My nie jesteśmy od tego - oświadczył Komendant Główny Policji w rozmowie z RMF FM.

Komisja śledcza ds. sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym? „Czyny mają swoje konsekwencje” Rozwój Plus chce powołania komisji śledczej, która miałaby się zająć ostatnimi wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym. „Ludzie Tuska przygotowali i przeprowadzili przy pomocy Policji nielegalne przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, osadzając tam…

Policjanci mają odpowiedzieć za łamanie zasad etyki zawodowej

Marek Boroń był też pytany o ewentualne kary dla tych funkcjonariuszy policji, którzy nawołują swoich kolegów do nieposłuszeństwa.

Będziemy analizować i podejmować kroki w stosunku do tych osób, które łamią zasady etyki zawodowej policjanta i działają niezgodnie z prawem - zapowiedział. Jednocześnie przyznał, że nie ma informacji o konkretnych przypadkach, w których funkcjonariusze mieliby wypowiedzieć posłuszeństwo swoim przełożonym.

To jest budowanie negatywnych emocji. Przesyłanie tych wszystkich formularzy w sieci ma służyć temu, żeby policjanci mieli wątpliwości - ocenił szef KGP.

Policjanci w pobliżu gmachu TK (fot. Piotr Mazur) / RMF FM

W rozmowie z reporterem RMF FM Marek Boroń zapewnił, że przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego policja działała zgodnie z prawem. Podziękował też wszystkim zaangażowanym w te działania funkcjonariuszom za profesjonalizm.

Służą ojczyźnie - nie jakiejkolwiek partii politycznej - podkreślił.

Burza wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prof. Marcin Matczak: Nieistniejąca podstawa prawna "Obrazy, które widzimy, zapadną w pamięć. Jeżeli widzimy uzbrojoną policję w miejscu, które powinno być świątynią prawa, to ludzie zaczynają się naprawdę już zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi” - mówił RMF FM prof. Marcin Matczak z…



Boroń o działaniach policjantów przed gmachem TK

W rozmowie z RMF FM Marek Boroń zapewniał, że policja rozpoczęła przygotowania akcji zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego dopiero w piątkowe popołudnie. Jak tłumaczył, najpierw do Komendy Głównej Policji trafiły pisma od prokuratora generalnego Waldemara Żurka i sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej, która zwróciła się o zabezpieczenie siedziby TK. Ta korespondencja była analizowana przez policyjnych prawników.

Oceniliśmy, że nie możemy nie realizować tego zabezpieczenia, bo narazilibyśmy się na niedopełnienie obowiązków służbowych - mówił gość RMF FM.

Szef policji wydał dyspozycje komendantowi stołecznemu. Chodziło o skierowanie dodatkowych sił przed TK. Ściągnięto do tego m.in. jednostki spoza Warszawy.



KGP: Przed TK nie było zagranicznych policjantów

Komenda Główna Policji odniosła się dziś do rozpowszechnianych przez polityków prawicy informacji, że w czasie działań przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie polskich policjantów mieli wspierać funkcjonariusze z Niemiec.

Informujemy, że podczas zabezpieczenia rejonu Trybunału Konstytucyjnego służbę pełnią wyłącznie funkcjonariusze polskiej Policji. Nie uczestniczyli w zabezpieczeniu funkcjonariusze Policji innych państw. Apelujemy o niewprowadzanie opinii publicznej w błąd i nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

W innym wpisie KGP wprost zwróciła uwagę, że zdjęcie, które miało rzekomo pokazywać niemieckich policjantów w Warszawie, zostało przerobione.