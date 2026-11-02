Policjanci namawiani do nieposłuszeństwa. Szef KGP: Będziemy podejmować kroki

„My nie jesteśmy od tego”
Policjant ma dbać o bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Polaryzacja ma bezpośredni wpływ na emocje społeczne. Gdyby tam (przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego - przyp. red.) policjantów nie było, mielibyśmy duży problem - tłumaczył szef policji w rozmowie z reporterem RMF FM Krzysztofem Zasadą.
Doprowadziliśmy do stabilizacji. Do tego, że osoby, które protestowały, i te, które były w Trybunale, mogły być bezpieczne - podkreślał Marek Boroń. Krytycznie ocenił wszystkich tych, którzy podgrzewają emocje wokół sytuacji w TK. Jego zdaniem jest to działanie na szkodę społeczeństwa.
Konstytucjonaliści niech się wypowiadają na temat tego, jak wszystkie organy w państwie funkcjonują. My nie jesteśmy od tego - oświadczył Komendant Główny Policji w rozmowie z RMF FM.
Policjanci mają odpowiedzieć za łamanie zasad etyki zawodowej
Marek Boroń był też pytany o ewentualne kary dla tych funkcjonariuszy policji, którzy nawołują swoich kolegów do nieposłuszeństwa.
Będziemy analizować i podejmować kroki w stosunku do tych osób, które łamią zasady etyki zawodowej policjanta i działają niezgodnie z prawem - zapowiedział. Jednocześnie przyznał, że nie ma informacji o konkretnych przypadkach, w których funkcjonariusze mieliby wypowiedzieć posłuszeństwo swoim przełożonym.
To jest budowanie negatywnych emocji. Przesyłanie tych wszystkich formularzy w sieci ma służyć temu, żeby policjanci mieli wątpliwości - ocenił szef KGP.
W rozmowie z reporterem RMF FM Marek Boroń zapewnił, że przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego policja działała zgodnie z prawem. Podziękował też wszystkim zaangażowanym w te działania funkcjonariuszom za profesjonalizm.
Służą ojczyźnie - nie jakiejkolwiek partii politycznej - podkreślił.
Boroń o działaniach policjantów przed gmachem TK
W rozmowie z RMF FM Marek Boroń zapewniał, że policja rozpoczęła przygotowania akcji zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego dopiero w piątkowe popołudnie. Jak tłumaczył, najpierw do Komendy Głównej Policji trafiły pisma od prokuratora generalnego Waldemara Żurka i sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej, która zwróciła się o zabezpieczenie siedziby TK. Ta korespondencja była analizowana przez policyjnych prawników.
Oceniliśmy, że nie możemy nie realizować tego zabezpieczenia, bo narazilibyśmy się na niedopełnienie obowiązków służbowych - mówił gość RMF FM.
Szef policji wydał dyspozycje komendantowi stołecznemu. Chodziło o skierowanie dodatkowych sił przed TK. Ściągnięto do tego m.in. jednostki spoza Warszawy.
KGP: Przed TK nie było zagranicznych policjantów
Komenda Główna Policji odniosła się dziś do rozpowszechnianych przez polityków prawicy informacji, że w czasie działań przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie polskich policjantów mieli wspierać funkcjonariusze z Niemiec.
Informujemy, że podczas zabezpieczenia rejonu Trybunału Konstytucyjnego służbę pełnią wyłącznie funkcjonariusze polskiej Policji. Nie uczestniczyli w zabezpieczeniu funkcjonariusze Policji innych państw. Apelujemy o niewprowadzanie opinii publicznej w błąd i nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.
W innym wpisie KGP wprost zwróciła uwagę, że zdjęcie, które miało rzekomo pokazywać niemieckich policjantów w Warszawie, zostało przerobione.