Policja z pismami do kolejnej telewizji. „Tej władzy żadnego nagrania na pewno nie wydamy”

Jak podał portal wPolsce24.tv, po analizie dokonanej przez dział prawny telewizja odmówiła przekazania materiałów organom ścigania. Redaktor naczelny stacji Jacek Karnowski nazwał akcję służb „niepokojącym sygnałem” i zapowiedział „twardą obronę wolności słowa i pluralizmu mediów”.
Wcześniej w czwartek nieumundurowani funkcjonariusze policji weszli do siedziby TV Republika i pozostawili w recepcji oficjalne pismo z żądaniem wydania zapisów wideo z przebiegu zgromadzenia publicznego, jakie odbyło się w połowie października przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Redakcja wPolsce24 poinformowała, że otrzymała analogiczne wezwanie.
Prawnicy telewizji wPolsce24 uznali, że w policja nie wskazała „wystarczającej oraz precyzyjnej podstawy prawnej”, która obligowałaby redakcję do przekazania nieemitowanych materiałów dziennikarskich organom ścigania. W związku z tym stacja zdecydowała o nieprzekazywaniu nagrań na obecnym etapie.
„Procedura wyjątkowo niepokojąca”
Do zaistniałej sytuacji na antenie wPolsce24 odniósł się redaktor naczelny stacji Jacek Karnowski. Przyznał, że choć wnioski organów ścigania o wydanie materiałów zdarzają się w trakcie prowadzonych śledztw, to wysłanie nieumundurowanych funkcjonariuszy policji bezpośrednio do redakcji stanowi „procedurę wyjątkowo niepokojącą i niespotykaną w dotychczasowej praktyce prasowej”.
Mówił o „braku zaufania do intencji władzy oraz obawie o bezpieczeństwo uczestników manifestacji”.
„Tej władzy żadnego nagrania na pewno nie wydamy sprzed Trybunału Konstytucyjnego, mogę to powiedzieć dlatego, że mamy niskie zaufanie i może to być użyte na przykład do jakiegoś rozpracowywania bądź identyfikacji uczestników protestu. Więc tego na pewno nie zrobimy i to mogę zadeklarować w naszym imieniu” – zapewnił na antenie redaktor naczelny wPolsce24.
Prokurator zażądał materiałów od TV Republika
W czwartek po południu rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda poinformowała PAP, że w ramach śledztwa wszczętego z zawiadomienia szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego w sprawie incydentów z 16 października przed TK - na szkodę policjantów i premiera - prokurator zażądał od redaktora naczelnego TV Republika wydania materiałów.
Chodzi o nagrania z manifestacji, logi z systemów emisyjnego i tworzenia pasków oraz dokumentację organizacyjną stacji, w tym kopie koncesji, kopie dokumentacji pracowniczej w postaci grafików pracy, podziału obowiązków, listy obecności.
Prok. Szozda podkreśliła, że żądanie nie dotyczyło urządzeń elektronicznych ani dokumentów objętych tajemnicą dziennikarską.