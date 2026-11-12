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Policja z pismami do kolejnej telewizji. „Tej władzy żadnego nagrania na pewno nie wydamy”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 listopada (18:47)

Policja skierowała do redakcji telewizji wPolsce24 żądania wydania nagrań wideo z październikowej manifestacji przed Trybunałem Konstytucyjnym - poinformował portal wPolsce24.tv. Wcześniej policja wystąpiła z podobnym żądaniem do TV Republika.

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Policja z pismami do kolejnej telewizji. „Tej władzy żadnego nagrania na pewno nie wydamy”
Miasteczko namiotowe protestujących przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie, fot. Albert Zawada /PAP

Jak podał portal wPolsce24.tv, po analizie dokonanej przez dział prawny telewizja odmówiła przekazania materiałów organom ścigania. Redaktor naczelny stacji Jacek Karnowski nazwał akcję służb „niepokojącym sygnałem” i zapowiedział „twardą obronę wolności słowa i pluralizmu mediów”.

Wcześniej w czwartek nieumundurowani funkcjonariusze policji weszli do siedziby TV Republika i pozostawili w recepcji oficjalne pismo z żądaniem wydania zapisów wideo z przebiegu zgromadzenia publicznego, jakie odbyło się w połowie października przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Redakcja wPolsce24 poinformowała, że otrzymała analogiczne wezwanie.

Prawnicy telewizji wPolsce24 uznali, że w policja nie wskazała „wystarczającej oraz precyzyjnej podstawy prawnej”, która obligowałaby redakcję do przekazania nieemitowanych materiałów dziennikarskich organom ścigania. W związku z tym stacja zdecydowała o nieprzekazywaniu nagrań na obecnym etapie. 

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„Procedura wyjątkowo niepokojąca”

Do zaistniałej sytuacji na antenie wPolsce24 odniósł się redaktor naczelny stacji Jacek Karnowski. Przyznał, że choć wnioski organów ścigania o wydanie materiałów zdarzają się w trakcie prowadzonych śledztw, to wysłanie nieumundurowanych funkcjonariuszy policji bezpośrednio do redakcji stanowi „procedurę wyjątkowo niepokojącą i niespotykaną w dotychczasowej praktyce prasowej”. 

Mówił o „braku zaufania do intencji władzy oraz obawie o bezpieczeństwo uczestników manifestacji”.

Tej władzy żadnego nagrania na pewno nie wydamy sprzed Trybunału Konstytucyjnego, mogę to powiedzieć dlatego, że mamy niskie zaufanie i może to być użyte na przykład do jakiegoś rozpracowywania bądź identyfikacji uczestników protestu. Więc tego na pewno nie zrobimy i to mogę zadeklarować w naszym imieniu” – zapewnił na antenie redaktor naczelny wPolsce24.

Prokurator zażądał materiałów od TV Republika

W czwartek po południu rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda poinformowała PAP, że w ramach śledztwa wszczętego z zawiadomienia szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego w sprawie incydentów z 16 października przed TK - na szkodę policjantów i premiera - prokurator zażądał od redaktora naczelnego TV Republika wydania materiałów. 

Chodzi o nagrania z manifestacji, logi z systemów emisyjnego i tworzenia pasków oraz dokumentację organizacyjną stacji, w tym kopie koncesji, kopie dokumentacji pracowniczej w postaci grafików pracy, podziału obowiązków, listy obecności.

Prok. Szozda podkreśliła, że żądanie nie dotyczyło urządzeń elektronicznych ani dokumentów objętych tajemnicą dziennikarską.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: policja

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