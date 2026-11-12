Policja weszła do siedziby Telewizji Republika. Tak zareagowali pracownicy

RMF24

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości weszli do siedziby Telewizji Republika. Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie dostarczyli kierownictwu Telewizji Republika dokument z żądaniem wydania zapisu rejestrowego i dokumentacji koncesyjnej. Ma to związek z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dziś też prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypowiedzi, które padły na antenie Telewizji Republika po zamachu terrorystycznym w Krakowie.

Chodzi o postępowanie prowadzone przez szczecińską prokuraturę w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw na szkodę policjantów oraz premiera. Dotyczy wydarzeń, do których doszło 16 października przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zawiadomienie w tej sprawie złożył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

„To jest skandal”

Telewizja Republika transmitowała moment doręczenia pisma na żywo. Redaktor naczelny i dziennikarze stacji nie chcieli przyjąć dokumentu i wdali się w dyskusję z policjantami.

W Polsce trwa zamach stanu organizowany z udziałem policji i wy oczekujecie, że my wydamy materiały po to, żeby policja mogła sama siebie bronić? Pan komendant Boroń (szef KGP - PAP) ma, zdaje się, potencjalne zarzuty w tej sprawie. (...) To jest skandal - powiedział redaktor naczelny stacji Tomasz Sakiewicz.

Pracownicy stacji ruszyli za policjantami do metra

Onet informuje, że między funkcjonariuszami a pracownikami stacji doszło do spięcia. Po kilku minutach policjanci wycofali się z budynku. Kilka ekip telewizyjnych ruszyło za funkcjonariuszami. Pracownicy stacji, łącznie z operatorami kamer, weszli za nimi do wagonu metra.

W całym przedsięwzięciu brali udział także dwaj posłowie PiS - Dariusz Matecki i Mariusz Gosek, którzy domagali się dostępu do szczegółów dostarczanego przez funkcjonariuszy pisma – informuje Onet.

Czego dotyczy postępowanie?

Prowadzone postępowanie dotyczy „nawoływania za pośrednictwem programu TV Republika do udostępniania informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariuszki Policji, a następnie na ich publicznym rozpowszechnieniu bez jej zgody, w okolicznościach mogących zagrozić bezpieczeństwu funkcjonariuszki lub osób dla niej najbliższych”, a także „prezentowaniu pasków informacyjnych oraz wypowiedzi reporterów zawierających treści obraźliwe i poniżające, skierowane wobec funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych oraz wobec Prezesa Rady Ministrów”. Chodzi o podejrzenie publicznego znieważenia funkcjonariuszy policji oraz Prezesa Rady Ministrów.

