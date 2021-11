Policjanci z Sosnowca szukają 53-letniej Stanisławy Kupis. Kobieta wyszła z domu w niedzielę - od tamtej pory nie wróciła i nie kontaktowała się z bliskimi.

Zaginiona 53-latka / Śląska policja /

Jak podaje policja, 53-latka wyszła w niedzielę z domu i powiedziała najbliższym, że idzie na spacer. Miała wrócić przed godz. 17, by później iść na mszę do kościoła przy ul. Wojska Polskiego. Do tej pory jednak nie wróciła i nie nawiązała kontaktu z bliskimi. "Zaginiona nigdy nie wychodziła sama z domu po zmroku. Pozostawiła w miejscu zamieszkania klucze, dokumenty i telefon komórkowy" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez policję.

Zaginiona ma 164 cm wzrostu, włosy do ramion, niebieskie oczy i prosty nos. W dniu zaginięcia miała na sobie czarną kurtkę, ciemne jeansy i ciemne adidasy.





Wszyscy, którzy mogą pomóc w odnalezieniu kobiety, proszeni są o kontakt z sosnowiecką Policją pod numerem 47 8521 255 lub 47 8521 200.