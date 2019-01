Policjanci z Przeworska na Podkarpaciu szukają 16-letniej Jagody Motyki. Dziewczyna była ostatni raz widziana 31 grudnia 2018 roku.

16-letnia Jagoda Motyka / Podkarpacka Policja /

Jak podaje policja, 16-letnia Jagoda 31 grudnia wyjechała do znajomych na sylwestra i do tej pory nie wróciła do domu.

Poszukiwana 16-latka ma ok. 165 cm wzrostu, jest szczupła. W dniu zaginięcia ubrana była w jasnoniebieską kurtkę do pasa z kapturem, jeansy, białe buty sportowe i zielono-brązowy szal. Miała też czarny plecak z napisem "I love you".

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu 16-latki proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Przeworsku tel. (16) 64 12 310, (16) 641 24 26 lub telefon alarmowy 997

Opracowanie:

Maciej Nycz