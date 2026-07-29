Policja rusza z tygodniową akcją. Od 3 sierpnia więcej kontroli na drogach

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Od 3 do 9 sierpnia policjanci w całej Polsce przeprowadzą wzmożone kontrole drogowe w ramach międzynarodowej akcji "Speed". Kierowcy mogą spodziewać się większej liczby patroli oraz częstszych pomiarów prędkości.

Od 3 sierpnia tygodniowa akcja policji. Więcej kontroli prędkości na drogach (Zdjęcie ilustracyjne)

Od 3 sierpnia tygodniowa akcja policji. Więcej kontroli prędkości na drogach (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Funkcjonariusze będą wykorzystywać ręczne mierniki prędkości, a także oznakowane i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami. Głównym celem działań będzie wyłapywanie kierowców przekraczających dozwoloną prędkość.

Jak informuje portal Interia Motoryzacja, akcja jest częścią europejskich działań stowarzyszenia policji drogowej Roadpol. Nadmierna szybkość od lat jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych w Europie – zaznacza cytowane medium.

Policja zapowiada jednak, że kontrole nie ograniczą się wyłącznie do prędkości. Mundurowi będą sprawdzać również przestrzeganie innych przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów przejść dla pieszych, obszarów zabudowanych oraz trzeźwości kierowców.

Akcja potrwa siedem dni i obejmie drogi w całej Polsce. Policja apeluje do kierowców o przestrzeganie przepisów i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Należy pamiętać, że od kilku miesięcy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym, a także na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych grozi utrata prawa jazdy na trzy miesiące.