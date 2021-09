Rozpoczęła się jubileuszowa edycja charytatywnej sztafety Poland Business Run. Zawody, tak jak w ubiegłym roku, odbędą się w bezpiecznej formule wirtualnej. Każdy z 28,5 tys. zapisanych biegaczy pokona dystans 4 km w dowolnie wybranym przez siebie miejscu, a uzyskany wynik prześle za pomocą strony internetowej organizatora lub aplikacji.

Największy bieg biznesowy na rzecz osób po amputacjach i z niepełnosprawnościami narządów ruchu odbywa się już po raz dziesiąty. Jak zwykle dla potrzebujących wystartują biegacze reprezentujący firmy i korporacje połączeni w 5-osobowe drużyny.

W tym roku do udziału w sztafecie zgłosiło się aż 28,5 tys. osób. To więcej niż w 2019 roku, kiedy odbyły się ostatnie przed pandemią tradycyjne zawody z cyklu Poland Business Run.

Poznaj uczestników Poland Business Run 2021 Jacek Skóra / RMF FM





Ogromna liczba zapisanych biegaczy pozwala nam spełnić inne urodzinowe marzenie, jakim jest pomoc dla ponad 100 potrzebujących. Dzięki wirtualnej formule sztafety pobiegną nie tylko w wielu miejscowościach Polski, ale także w innych krajach i na różnych kontynentach. A to wszystko dla naszych podopiecznych - mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run zaprasza! Jacek Skóra / RMF FM

Każdy biegacz Poland Business Run pokona odcinek 4 km po samodzielnie wytyczonej trasie. Należy to zrobić do godz. 18:00. Uzyskany czas zawodnicy powinni zarejestrować za pomocą dowolnej aplikacji sportowej z funkcją GPS (np. Strava, Runkeeper) i uwiecznić, robiąc zrzut ekranu. Organizatorzy dopuszczają także mierzenie czasu za pomocą zegarka sportowego oraz bieg na bieżni stacjonarnej (wówczas dowodem pokonania dystansu będzie zdjęcie).

Ada Pałka o przygotowaniach do biegu Jacek Skóra / RMF FM





Jak po ukończeniu biegu przekazać uzyskany wynik organizatorom?

Wynik można do nas przesłać na dwa sposoby. Pierwszy to strona www. Wystarczy wejść na polandbusinessrun.pl i kliknąć przycisk "Dodaj wynik/Add result". Następnie wgrywamy plik ze zrzutem ekranu z aplikacji biegowej, wpisujemy swój adres e-mail, ten, który podaliśmy przy rejestracji do biegu, oraz uzyskany czas. Klikamy "Zapisz". Druga opcja wygląda podobnie, ale do podawania danych przechodzimy z aplikacji Poland Business Run, którą można pobrać na swój telefon z Google Play lub App Store. W apce klikamy przycisk "Dodaj wynik" i dalej postępujemy jak w przypadku www - tłumaczy Kamil Bąbel z Fundacji Poland Business Run.

Rezultat należy przekazać do godz. 19.00.

Poprzez swój udział w biegu firmy pomogą w sumie ponad 103 osobom z całej Polski, które zmagają się z niepełnosprawnością ruchową. Dofinansowane zostaną 32 protezy kończyn, 30 wózków lub innych sprzętów oraz 44 turnusy rehabilitacyjne.

Relację z imprezy można śledzić online na profilu Poland Business Run na Facebooku.