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36-letni Polak stracił włosy na całym ciele i zdolność pocenia się po wykonaniu tatuażu czerwonym tuszem. Pojawiły się u niego poważne powikłania zdrowotne, w tym rozległy stan zapalny skóry i bielactwo. Mężczyzna przeszedł aż osiem operacji. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu opisali ten niezwykle rzadki przypadek i zwrócili uwagę na zagrożenia związane z pigmentami do tatuażu.

Zaczęło się od swędzenia

36-letni Polak wykonał tatuaż czerwonym pigmentem na przedramieniu latem 2020 roku. Początkowo nic nie wskazywało na to, że zabieg będzie miał tak poważne konsekwencje. Pierwsze niepokojące objawy pojawiły się dopiero cztery miesiące później.

Mężczyzna zaczął zmagać się ze swędzącymi zmianami skórnymi, które z czasem przybrały znacznie poważniejszą postać. Rozwinęła się u niego erytrodermia, czyli rozległy stan zapalny skóry, któremu towarzyszyło zaczerwienienie i złuszczanie.

W kolejnych miesiącach 36-latek stracił owłosienie na całym ciele, rozwinęło się u niego bielactwo, a także anhydroza, czyli całkowita utrata zdolności wydzielania potu.

Przypadek opisali badacze z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w artykule opublikowanym w czasopiśmie „Life”, podkreślając, że zaobserwowany zestaw powikłań jest wyjątkowo rzadki.

Dotychczas nie odnotowano przypadków o tak rozległym przebiegu, obejmujących wiele układów narządów – twierdzą badacze.

Przeszedł 8 operacji. Przełom po usunięciu czerwonego pigmentu

Przez wiele miesięcy lekarze próbowali ustalić przyczynę dolegliwości i znaleźć skuteczne leczenie. Początkowo stosowane metody nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Przeprowadzone później testy płatkowe potwierdziły nadwrażliwość na składniki czerwonego tuszu do tatuażu. W związku z tym alergolog zalecił chirurgiczne usunięcie zmienionych zapalnie fragmentów skóry zawierających pigment.

Pierwszy zabieg doprowadził do ustąpienia erytrodermii, jednak pozostałe objawy nie zniknęły. Co więcej, bielactwo nadal postępowało.

W sumie mężczyzna przeszedł aż 8 operacji. Dopiero całkowite usunięcie czerwonego barwnika, połączone z odpowiednim leczeniem, przyniosło wyraźną poprawę. U pacjenta zaczęły odrastać włosy, a postęp bielactwa został zahamowany. Nie udało się jednak przywrócić wszystkich utraconych funkcji organizmu. Anhydroza pozostała niezmieniona.

Nie może się pocić. Grozi mu udar cieplny

Brak zdolności pocenia się jest szczególnie dotkliwym następstwem powikłań. Pot odgrywa kluczową rolę w regulowaniu temperatury ciała. Gdy organizm nie może go wydzielać, znacznie trudniej chronić się przed przegrzaniem.

Mężczyzna miał znacznie obniżoną tolerancję wysiłku fizycznego i - ze względu na ryzyko udaru cieplnego związanego z anhydrozą - nie był w stanie wykonywać żadnej pracy.

U pacjenta rozpoznano również chorobę Hashimoto, czyli autoimmunologiczne zapalenie tarczycy.

Czerwony tusz może wywoływać reakcje alergiczne

Naukowcy zwracają uwagę, że czerwone pigmenty należą do częstszych przyczyn reakcji nadwrażliwości związanych z tatuażami. Co istotne, niepożądane objawy nie zawsze pojawiają się bezpośrednio po wykonaniu zabiegu, a mogą rozwinąć się dopiero po kilku miesiącach.

Badacze podkreślają, że choć reakcje niepożądane na pigmenty wykorzystywane w tatuażach są coraz częściej rozpoznawane, poważne powikłania ogólnoustrojowe nadal występują rzadko i pozostają słabo poznane.

Zwracają również uwagę na możliwy związek między chorobami alergicznymi i autoimmunologicznymi a niepożądanymi reakcjami na tusze. Ich zdaniem konieczne jest zwiększanie świadomości na temat potencjalnych zagrożeń, szczególnie wśród osób, które mogą być bardziej podatne na tego rodzaju komplikacje.

Naukowcy apelują o lepsze regulacje

Autorzy publikacji wskazują także na potrzebę poprawy bezpieczeństwa wykonywania tatuaży. Ich zdaniem istotne znaczenie mogą mieć zarówno odpowiednie kwalifikacje osób wykonujących zabiegi, jak i edukacja dotycząca stosowanych pigmentów.

„Być może wprowadzenie przepisów dotyczących licencjonowania artystów tatuażu i edukacja na temat bezpiecznego wykonywania tatuaży pomoże zmniejszyć liczbę powikłań związanych z tatuażami” – zalecają.

W 2022 roku Unia Europejska wprowadziła ograniczenia dotyczące substancji chemicznych wykorzystywanych w tuszach do tatuażu. Przepisy miały ograniczyć stosowanie potencjalnie niebezpiecznych składników. Mimo tych zmian w wielu krajach nadal brakuje kompleksowych regulacji dotyczących branży tatuażu.

W przypadku 36-letniego Polaka nie udało się ustalić dokładnego składu chemicznego użytego pigmentu. Mężczyzna nie otrzymał bowiem od tatuatora ani próbki tuszu, ani jego opakowania.

To dodatkowo utrudniło naukowcom wskazanie konkretnej substancji odpowiedzialnej za wystąpienie tak poważnych powikłań.