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Polacy zabrali głos ws. obowiązkowej służby wojskowej. Zgoda ponad podziałami politycznymi

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 lipca (07:04)

Większość Polek i Polaków sprzeciwia się przywróceniu zasadniczej służby wojskowej – wynika z sondażu IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Z kolei za powrotem obowiązku jest co trzecia osoba. Co ciekawe, krytyczne zdania na temat odwieszenia poboru łączą się ponad podziałami politycznymi.

Polacy zabrali głos ws. obowiązkowej służby wojskowej. Zgoda ponad podziałami politycznymi
Zdjęcie ilustracyjne/fot. Maciej Kulczyński /PAP
  • Większość badanych sprzeciwia się przywróceniu obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej – wynika z sondażu IBRiS dla „Rz”.
  • Sprzeciw ten występuje ponad podziałami politycznymi.
  • Kto najczęściej był przeciwko przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej?
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Sondaż: „Nie” dla przywrócenia zasadniczej służby wojskowej

Pracownia IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” zbadała, czy zdaniem Polaków w Polsce powinna zostać przywrócona obowiązkowa służba wojskowa ze względu na obecną sytuację międzynarodową. Jak się okazało, przeciwko przywróceniu zasadniczej służby wojskowej jest 51,1 proc. badanych, za – 37,7 proc., a zdania nie ma 11,2 proc.

„Negatywne opinie na temat odwieszenia poboru łączą się ponad podziałami politycznymi. Prezentują je zarówno nieuczestniczący w wyborach (56 proc.), jak i stronnicy opozycji (50 proc.) oraz obozu rządzącego (49 proc.)” – przekazała gazeta.

Kto najczęściej sprzeciwia się poborowi?

Jak podkreślono, „najczęściej sprzeciwiają się poborowi kobiety (54 proc.), trzydziestolatkowie (65 proc.), niemal w równym stopniu mieszkańcy dużych miast (59 proc.), jak i małych miejscowości (58 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (60 proc.)”

„Największą niechęć wykazują osoby deklarujące poglądy centrowe (59 proc.) i te czerpiące wiadomości o sytuacji międzynarodowej przeważnie z mediów społecznościowych (57 proc.)” – można przeczytać w poniedziałkowym wydaniu „Rzeczpospolitej”.

„Tak” dla szkoleń wojskowych

Dziennik podkreślił jednocześnie, że wśród Polaków jest wysoki poziom akceptacji do udziału w szkoleniach wojskowych organizowanych dla kobiet i mężczyzn.

Za wprowadzeniem obowiązkowych szkoleń wojskowych dla kobiet i mężczyzn jest aż 76,6 proc. badanych, przeciwko 17,6 proc., a nie ma zdania 5,8 proc. Zwolennikami szkoleń obronnych są najczęściej wyborcy partii tworzących rząd koalicyjny, na czele którego stoi Donald Tusk (85 proc.), mężczyźni (87 proc.), czterdziestolatkowie (84 proc.), mieszkańcy małych miast (86 proc.), osoby z wykształceniem średnim (83 proc.). Najczęściej poparcie dla szkoleń wojskowych deklarują osoby o poglądach lewicowych (83 proc.)” – podała gazeta.

Badanie IBRIS dla „Rzeczpospolitej” zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 10-11.07.2026 r. na 1067-osobowej grupie respondentów.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wojsko sondaż

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