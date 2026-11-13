Polacy za rozwojem broni jądrowej w Europie. Najwyższe poparcie w badaniu GLOBSEC

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61 proc. Polaków uważa, że dla zwiększenia bezpieczeństwa Europy więcej państw kontynentu powinno rozwijać broń jądrową – wynika z dorocznego raportu GLOBSEC Trends. To najwyższy odsetek spośród 14 objętych badaniem krajów. Polacy należą też do największych zwolenników zwiększania wydatków na obronność.

GLOBSEC to niezależny ośrodek analityczny zajmujący się m.in. bezpieczeństwem międzynarodowym, polityką zagraniczną i odpornością demokracji.

Za rozwojem europejskich zdolności nuklearnych opowiada się 61 proc. ankietowanych w Polsce. Kolejne miejsca w zestawieniu zajęły Ukraina – 57 proc., Francja – 53 proc. oraz Wielka Brytania – 51 proc.

Znacznie niższe poparcie odnotowano w Czechach, gdzie takie rozwiązanie wskazało 33 proc. respondentów, oraz na Słowacji – 30 proc. Najmniej zwolenników rozwijania broni jądrowej w Europie jest na Węgrzech – 29 proc.

Duże poparcie dla wydatków na obronność

Z raportu wynika, że 79 proc. Polaków popiera zwiększanie nakładów na obronność. Z kolei 59 proc. ankietowanych zaakceptowałoby wzrost tych wydatków nawet kosztem ograniczenia pieniędzy przeznaczanych na ochronę zdrowia lub świadczenia społeczne.

To – według autorów badania – najwyższy wynik wśród państw Unii Europejskiej uwzględnionych w raporcie.

72 proc. badanych uważa ponadto, że większe wydatki na wojsko mogłyby przyczynić się do wzrostu gospodarczego.

Gotowość do obrony Polski w przypadku ataku deklaruje 74 proc. respondentów. Jednocześnie tylko 43 proc. ocenia, że państwo jest przygotowane na poważny kryzys bezpieczeństwa lub wojnę.

Przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej popiera 70 proc. uczestników badania.

Rosja postrzegana jako zagrożenie

80 proc. Polaków uznaje Rosję za zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Wyższy odsetek odnotowano tylko w Ukrainie, gdzie taką ocenę przedstawiło 95 proc. respondentów.

85 proc. badanych w Polsce wskazuje Rosję jako głównego winowajcę wojny w Ukrainie. Jednocześnie 29 proc. ankietowanych zgadza się z twierdzeniem, że rzekome prześladowania rosyjskojęzycznej ludności Ukrainy usprawiedliwiały rosyjską inwazję.

Kolejne 22 proc. akceptuje narrację, według której Europa i Stany Zjednoczone sprowokowały wojnę oraz ponoszą za nią odpowiedzialność.

Polska mniej podatna na narracje Kremla

Autorzy raportu zwracają uwagę, że podatność Polaków na takie przekazy jest niższa niż w wielu innych badanych państwach. W Czechach 42 proc. respondentów uważa, że rzekome prześladowania ludności rosyjskojęzycznej uzasadniały agresję Rosji. Na Węgrzech odsetek ten wyniósł 55 proc.

W Bułgarii – jak podaje GLOBSEC – więcej ankietowanych akceptuje narracje Kremla niż wskazuje Rosję jako państwo odpowiedzialne za wybuch wojny.

Tegoroczna edycja raportu GLOBSEC Trends objęła łącznie 13 730 osób, w tym 1010 respondentów w Polsce. Po raz pierwszy badanie rozszerzono m.in. o Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Ukrainę i Stany Zjednoczone.