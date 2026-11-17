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50% Polaków nie wyobraża sobie życia bez ogrzewania i ciepłej wody. Ponad 40% nie chciałoby stracić własnego łóżka. Tak odpowiadali Polacy zapytani przez Szlachetną Paczkę o rzeczy niezbędne do normalnego życia. Tymczasem dla wielu rodzin w naszym kraju ich brak jest codziennością. Pani Iwona, żeby się umyć, najpierw gotuje wodę. Czworo rodzeństwa śpi razem na jednym zapadniętym łóżku.

Bez czego Polacy nie wyobrażają sobie życia? Najczęściej badani wskazywali podstawowe wyposażenie i udogodnienia, które dają poczucie bezpieczeństwa oraz pozwalają normalnie funkcjonować. I tak:

50% nie chciałoby stracić dostępu do ciepłej wody,

50% Polaków nie wyobraża sobie życia bez ogrzewania,

50% uznaje sprawną łazienkę za jeden z warunków normalnego funkcjonowania,

ponad 40% nie wyobraża sobie życia bez własnego łóżka,

co trzeci Polak nie chciałby zostać bez okularów,

ponad 40% nie chciałoby stracić lodówki.

Podobny obraz wyłania się z badania CBOS. Polacy pytani o luksus najczęściej nie wymieniają drogich przedmiotów, lecz zdrowie (65%), spokój na co dzień (43%) i poczucie bezpieczeństwa (42%). Dla wielu rodzin Szlachetnej Paczki wartości, które Polacy uznają za najcenniejsze, pozostają poza zasięgiem.

Ciepła woda prosto z kranu? U pani Iwony prosto z garnka

Co drugi Polak nie chciałby stracić dostępu do ciepłej wody. Wśród młodych ta obawa jest jeszcze większa. W grupie 18-24 lata aż 65% badanych nie wyobraża sobie sytuacji, w której odkręcają kran i nie leci z niego ciepła woda. Pani Iwona, zanim weźmie kąpiel, musi najpierw zagotować wodę w garnku, a potem przelać ją do miski. Powtarza ten rytuał za każdym razem. To jednak nie jedyna trudność, z którą się mierzy. Po opłaceniu rachunków zostaje jej 190 zł na przeżycie miesiąca. Musi z tej kwoty pokryć wydatki na jedzenie, środki codziennego użytku i wszystkie nieprzewidziane potrzeby.

Zapytana przez Wolontariusza Szlachetnej Paczki o główną potrzebę, mówi bez zastanowienia, jakby czekała na to pytanie od lat:

„Elektryczny podgrzewacz wody".

Drobna zmiana, która sprawi, że codzienne czynności staną się trochę łatwiejsze, a dom odrobinę bardziej podobny do tego, który dla wielu jest oczywistością.

4% rodzin włączonych do Szlachetnej Paczki w 2025 r. nie miało dostępu do bieżącej wody. Ile ich będzie w tym roku? Wolontariusze każdego dnia odwiedzają kolejne.

bieda i bezdomność w kraju na 2023 rok / materiały prasowe

Własne łóżko? Dla czworga rodzeństwa to wciąż marzenie

Ponad 4 na 10 Polaków nie chciałoby stracić własnego łóżka. W świecie zdominowanym przez technologię jest ono ważniejsze niż smartfon czy komputer.

Dla Justyny (11 lat), Oli (12 lat), Piotra (9 lat) i Zosi (4 lata) własne łóżko jest marzeniem. Cała czwórka śpi razem na konstrukcji, którą ciężko nazwać łóżkiem. Wypaczony materac ustawiony na cegłach. Przed snem w czterech młodych głowach pojawiają się nieme pytania: czy przyjdzie spokojny sen? Czy pod kołdrą uda się ogrzać, czy znów będziemy trząść się z zimna?

Tak wygląda codzienność tej rodziny od dwóch lat – od chwili, gdy pani Anna, chroniąc dzieci przed agresywnym ojcem, w pośpiechu zdecydowała się na ucieczkę z domu. Udało jej się odzyskać bezpieczeństwo. Ale wciąż brakuje podstawowych sprzętów i warunków, w których dzieci mogłyby spokojnie dorastać. Bywają miesiące, że dzieci odrabiają lekcje przy... świecach - mówi z poczuciem nieuzasadnionej winy.

W zeszłorocznej bazie Szlachetnej Paczki 9% rodzin wskazywało łóżko jako kluczową potrzebę.

Rzeczy niezastąpione. Ludzie jeszcze bardziej

Poczucie bezpieczeństwa, zdrowie i spokój to ich często brakuje rodzinom objętym pomocą Szlachetnej Paczki. Trudno odzyskać zdrowie, gdy trzeba walczyć z przenikliwym zimnem. Trudno o poczucie bezpieczeństwa, gdy dzieci śpią na zapadniętym łóżku. Trudno o spokój, gdy po opłaceniu rachunków zostaje kilkaset złotych na przeżycie miesiąca.

Są rzeczy, których brak odbiera spokój i poczucie bezpieczeństwa. Pomóż je odzyskać. Twojej pomocy nic nie zastąpi. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę.