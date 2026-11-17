Bez czego Polacy nie wyobrażają sobie życia? Najczęściej badani wskazywali podstawowe wyposażenie i udogodnienia, które dają poczucie bezpieczeństwa oraz pozwalają normalnie funkcjonować. I tak:
- 50% nie chciałoby stracić dostępu do ciepłej wody,
- 50% Polaków nie wyobraża sobie życia bez ogrzewania,
- 50% uznaje sprawną łazienkę za jeden z warunków normalnego funkcjonowania,
- ponad 40% nie wyobraża sobie życia bez własnego łóżka,
- co trzeci Polak nie chciałby zostać bez okularów,
- ponad 40% nie chciałoby stracić lodówki.
Podobny obraz wyłania się z badania CBOS. Polacy pytani o luksus najczęściej nie wymieniają drogich przedmiotów, lecz zdrowie (65%), spokój na co dzień (43%) i poczucie bezpieczeństwa (42%). Dla wielu rodzin Szlachetnej Paczki wartości, które Polacy uznają za najcenniejsze, pozostają poza zasięgiem.
Ciepła woda prosto z kranu? U pani Iwony prosto z garnka
Co drugi Polak nie chciałby stracić dostępu do ciepłej wody. Wśród młodych ta obawa jest jeszcze większa. W grupie 18-24 lata aż 65% badanych nie wyobraża sobie sytuacji, w której odkręcają kran i nie leci z niego ciepła woda. Pani Iwona, zanim weźmie kąpiel, musi najpierw zagotować wodę w garnku, a potem przelać ją do miski. Powtarza ten rytuał za każdym razem. To jednak nie jedyna trudność, z którą się mierzy. Po opłaceniu rachunków zostaje jej 190 zł na przeżycie miesiąca. Musi z tej kwoty pokryć wydatki na jedzenie, środki codziennego użytku i wszystkie nieprzewidziane potrzeby.
Zapytana przez Wolontariusza Szlachetnej Paczki o główną potrzebę, mówi bez zastanowienia, jakby czekała na to pytanie od lat:
„Elektryczny podgrzewacz wody".
Drobna zmiana, która sprawi, że codzienne czynności staną się trochę łatwiejsze, a dom odrobinę bardziej podobny do tego, który dla wielu jest oczywistością.
4% rodzin włączonych do Szlachetnej Paczki w 2025 r. nie miało dostępu do bieżącej wody. Ile ich będzie w tym roku? Wolontariusze każdego dnia odwiedzają kolejne.
Własne łóżko? Dla czworga rodzeństwa to wciąż marzenie
Ponad 4 na 10 Polaków nie chciałoby stracić własnego łóżka. W świecie zdominowanym przez technologię jest ono ważniejsze niż smartfon czy komputer.
Dla Justyny (11 lat), Oli (12 lat), Piotra (9 lat) i Zosi (4 lata) własne łóżko jest marzeniem. Cała czwórka śpi razem na konstrukcji, którą ciężko nazwać łóżkiem. Wypaczony materac ustawiony na cegłach. Przed snem w czterech młodych głowach pojawiają się nieme pytania: czy przyjdzie spokojny sen? Czy pod kołdrą uda się ogrzać, czy znów będziemy trząść się z zimna?
Tak wygląda codzienność tej rodziny od dwóch lat – od chwili, gdy pani Anna, chroniąc dzieci przed agresywnym ojcem, w pośpiechu zdecydowała się na ucieczkę z domu. Udało jej się odzyskać bezpieczeństwo. Ale wciąż brakuje podstawowych sprzętów i warunków, w których dzieci mogłyby spokojnie dorastać. Bywają miesiące, że dzieci odrabiają lekcje przy... świecach - mówi z poczuciem nieuzasadnionej winy.
W zeszłorocznej bazie Szlachetnej Paczki 9% rodzin wskazywało łóżko jako kluczową potrzebę.
Rzeczy niezastąpione. Ludzie jeszcze bardziej
Poczucie bezpieczeństwa, zdrowie i spokój to ich często brakuje rodzinom objętym pomocą Szlachetnej Paczki. Trudno odzyskać zdrowie, gdy trzeba walczyć z przenikliwym zimnem. Trudno o poczucie bezpieczeństwa, gdy dzieci śpią na zapadniętym łóżku. Trudno o spokój, gdy po opłaceniu rachunków zostaje kilkaset złotych na przeżycie miesiąca.
Są rzeczy, których brak odbiera spokój i poczucie bezpieczeństwa. Pomóż je odzyskać. Twojej pomocy nic nie zastąpi. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę.