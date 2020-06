Ruszyła fala powrotów z długiego weekendu. Zatory tworzą się m.in. przed punktem poboru opłat w Nowej Wsi koło Torunia na autostradzie A1 w kierunku Łodzi. Czas oczekiwania na przejazd wzrósł tam do ponad pół godziny - poinformował dyżurny z bydgoskiego oddziału GDDKiA Karol Kończal.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Kolejki samochodów w Nowej Wsi są skutkiem dużego ruchu na A1.

Przy PPO w Nowej Wsi tworzą się od ok. 12.00 korki w kierunku Łodzi. Ok. godziny 14.00 czas oczekiwania wzrósł do ponad pół godziny - poinformował Kończal.



Korek ma obecnie wiele kilometrów i sięga węzła autostradowego w Turznie. Ma to związek z powrotami turystów z długiego weekendu spędzanego nad morzem.



Północny odcinek A1 z Rusocina koło Gdańska do Nowej Wsi koło Torunia jest płatny, przejazd dalszą częścią trasy kierunku Łodzi jest darmowy.

Korki tworzą się także przed bramkami poboru opłat na autostradzie A4. Na Dolnym Śląsku jest zator przed bramkami w Karwianach w stronę Katowic, a w Gliwicach - w kierunku Wrocławia. Coraz tłoczniej także przed punktem w Balicach. Tam dojeżdżają kierowcy wracający z wypoczynku pod Tatrami.