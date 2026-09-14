Polacy surowo oceniają działania rządu po aferze w Szpitalu Południowym. Sondaż Opinia24 dla RMF FM

RMF24

Polacy miażdżą działania rządu po aferze w warszawskim szpitalu. Aż połowa badanych uważa, że po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym rząd nie podjął wystarczających działań, aby zabiec występowaniu podobnych zdarzeń w innych placówkach medycznych w przyszłości – tak wynika z sondażu pracowni badawczej Opinia24, przygotowanego dla RMF FM. Przeciwnego zdania jest niespełna jedna piąta.

Kulisy afery w Szpitalu Południowym

Afera wokół szpitala wybuchła przed wakacjami. Po publikacji portalu Zero.pl wyszło wtedy na jaw, że Dawid Kacprzyk - młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej - został koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. W ubiegłym roku miał zarobić ponad półtora miliona złotych. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

Gdzie dziś pracuje Dawid Kacprzyk? „Musi ponieść karę” W jaki sposób medycy przekonali resort zdrowia do opóźnienia wprowadzenia zmian w wynagrodzeniach lekarzy? Czy lekarze są gotowi zaakceptować mniej pieniędzy w zamian za większą przewidywalność systemu i lepszą organizację pracy? Czy polska ochrona…

Wyniki sondażu Opinia24 dla RMF FM: Połowa Polaków krytykuje reakcję rządu

Dziś, kilka miesięcy po wybuchu afery, tylko 18 proc. ankietowanych przez Opinia24 uważa działania rządu za wystarczające, by zapobiec występowaniu podobnych nieprawidłowości w przyszłości w innych placówkach zdrowia.

Przeciwnego zdania jest połowa respondentów: 26 proc. osób zdecydowanie uważa działania rządu za niewystarczające, natomiast 24 proc. skłania się ku mniej zdecydowanej opinii.

ŹRÓDŁO: OPINIA24 / materiały udostępnione

Negatywnej opinii udzielali częściej: mężczyźni (56 proc.), czterdziestolatkowie (60 proc.) oraz wyborcy Konfederacji (84 proc.) i Prawa i Sprawiedliwości (68 proc.).

Największy sceptycyzm wobec działań rządu wykazują osoby młodsze (18-24 lata) oraz mieszkańcy dużych miast.

Osoby deklarujące poparcie dla partii rządzącej częściej odpowiadają „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”.

W grupie osób z wyższym wykształceniem przeważają odpowiedzi negatywne.

ŹRÓDŁO: OPINIA24

Warto przy tym zauważyć, że zgodnie z badaniem Opini24 15 proc. ankietowanych nie słyszało o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym.

Badanie przeprowadzono w dniach 7-9 września techniką mixed-mode na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski N=1001

Śledztwa prokuratury, kontrole NFZ i plany nowych przepisów

W sprawie Szpitala Południowego prokuratura prowadzi dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie – nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

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Osobną kontrolę prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia, która pierwotnie miała zakończyć się w sierpniu. Została ona przedłużona i według ustaleń RMF FM wyniki tego audytu mamy poznać najwcześniej w październiku.

Równolegle rząd opracowuje zmiany w przepisach, które wprowadzałyby górny limit zarobków i czasu pracy lekarzy. Maksymalny pułap zarobków medyków miałby wynosić 240 złotych brutto za godzinę pracy (albo 360 zł/h brutto przy dodatkowych obowiązkach). Maksymalnie ma być to 76,8 tys. złotych brutto miesięcznie.