Polacy rejestrują mniej nowych aut elektrycznych. Raport nie pozostawia złudzeń

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Liczba elektrycznych samochodów osobowych była we wrześniu o połowę wyższa niż rok wcześniej, jednak liczba nowych rejestracji spadła - wynika z danych Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, F5A i Otomoto.

Ile jest „elektryków” w Polsce?

Jak wynika z raportu, na koniec września 2026 roku flota samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w Polsce liczyła 166 579 szt., z czego auta osobowe stanowiły 152 768 egzemplarzy, co oznaczało wzrost o 49 proc. rok do roku. Z kolei liczba rejestracji nowych pojazdów tego typu wyniosła 3 406 szt., tj. spadła w ujęciu rocznym o 23 proc.

Park całkowicie elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych zwiększył się rok do roku o 68 proc. i liczył 13 811 sztuk.

Udział BEV na rynku nowych samochodów osobowych we wrześniu 2026 r. wyniósł 6,1 proc., co oznacza spadek względem analogicznego okresu 2025 r., kiedy odsetek ten wyniósł 8,9 proc.

Oto najpopularniejsze modele

Najpopularniejszymi, nowymi osobowymi modelami BEV we wrześniu 2026 r. były: Tesla Model Y (460 zarejestrowanych szt. we wrześniu 2026 r.), Tesla Model 3 (209 szt.) oraz Toyota CHR+ (180 szt.). Najpopularniejszymi markami okazały się Tesla, Toyota oraz Audi.

Pod koniec września liczba ogłoszeń dotyczących sprzedaży używanych BEV na portalu Otomoto wyniosła 3 769. To spadek o 13 proc. rok do roku.

Ile jest ładowarek?

Z przedstawionych danych wynika, że w Polsce na koniec września 2026 roku funkcjonowało 13 936 ogólnodostępnych punktów ładowania, w tym 6 823 prądu przemiennego - 49 proc. oraz 7 113 szybkich stacji prądu stałego - 51 proc. Wzdłuż transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T dostępnych było 1 946 punktów ładowania.

Wśród polskich miast największą liczbą punktów ładowania dysponowała Warszawa - 955 na koniec września. Kolejne miejsca zajęły Gdańsk - 461, Poznań - 438, Kraków - 390 oraz Szczecin i Wrocław - po 369 punktów.

Raport „Polish EV Outlook” to analiza rynku zeroemisyjnego transportu w Polsce, przygotowana na podstawie danych F5A, PSNM oraz Otomoto.