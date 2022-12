Rosnące rachunki za energię elektryczną sprawiają, że szukamy alternatyw. Jedną z nich jest pozyskiwanie energii ze słońca. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, jakie tak naprawdę korzyści wynikają z zamontowania paneli fotowoltaicznych i dlaczego to się opłaca. Zapoznaj się z naszym artykułem i zdecyduj, czy fotowoltaika jest dla Ciebie. Być może okaże się, że najlepszym rozwiązaniem jest właśnie zmiana sposobu dostarczania prądu do własnego domu!

/ Materiały prasowe

Fotowoltaika - czym właściwie jest?

Zanim przejdziemy do omawiania korzyści, jakie daje fotowoltaika, musimy w pierwszej kolejności wytłumaczyć krótko, z czego jest zbudowana oraz jak przebiega proces produkcji energii ze słońca.

Otóż fotowoltaikę, a właściwie panele fotowoltaiczne, montujemy na dachu prywatnego domu, budynku publicznego lub usługowego, ewentualnie na gruncie obok niego. Poza panelami w skład takiej instalacji wchodzą również: falownik (nazywany też inwerterem), licznik dwukierunkowy, konstrukcja wsporcza oraz okablowanie. Panele zaś składają się z modułów, a te z kolei z ogniw, w których zachodzi efekt fotowoltaiczny. To właśnie w wyniku tego zjawiska promieniowanie słoneczne zostaje przekształcone w energię elektryczną. Następnie jest ona przekazywana do falownika. Przekształca on prąd stały w zmienny, który zasila nasze domowe urządzenia.

Taki zestaw sprawia, że możemy w efektywny sposób czerpać energię elektryczną z darmowego i niewyczerpalnego źródła, jakim jest promieniowanie słoneczne. Rozwiązanie to jest ekologiczne - na żadnym etapie produkcji prądu nie są emitowane szkodliwe substancje, dwutlenek węgla czy pyły ani też nie są wykorzystywane inne zasoby, jak choćby woda pitna. Dobra wiadomość jest też taka, że fotowoltaika pracuje bezgłośnie. Jedyny dźwięk - porównywalny do szeptu - wydaje inwerter, gdy przekształca prąd stały w zmienny.

Energią wyprodukowaną w instalacji fotowoltaicznej zasilimy wszystkie sprzęty RTV i AGD. Nadaje się ona również do podgrzewania wody, do ogrzewania i ochładzania pomieszczeń czy też do ładowania samochodów z napędem elektrycznym.

Fotowoltaika na świecie i w Polsce

Rekordowym rokiem dla fotowoltaiki był bez wątpienia 2021, kiedy to na świecie zamontowano o 24% więcej instalacji fotowoltaicznych niż w poprzednich latach. Według danych z raportu Renewables 2022 Global Status Report podłączono 942 GW nowych mocy, podczas gdy w 2020 roku było to 760 GW.

Największy udział energii z fotowoltaiki w Europie notują Niemcy, Hiszpania i Francja, jednak tuż za nimi znajduje się Polska, która w 2021 roku zamontowała 3,3 GW mocy w fotowoltaice. Daje to nam wynik 30% mocy zainstalowanych w OZE, podczas gdy w 2010 roku było to zaledwie 6%. Warte podkreślenia jest również to, że do tej pory, zgodnie z oficjalnymi szacunkami, panele fotowoltaiczne zamontowało w swoich domach - a raczej na swoich domach - ponad milion osób. Rząd zakładał, że taki wynik uda się osiągnąć dopiero w 2040 roku.

Dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę - najważniejsze korzyści

Skoro wiemy już nieco więcej na temat samej fotowoltaiki, to teraz czas poznać odpowiedź na tytułowe pytanie. Przedstawiamy pięć korzyści płynących z tego alternatywnego - i zdrowszego - sposobu wytwarzania energii elektrycznej.

Niezależność energetyczna i niższe rachunki za prąd

W codziennym życiu korzystamy z wielu urządzeń elektrycznych. Im jest ich więcej, tym więcej prądu zużywamy, a w konsekwencji nasze rachunki rosną. Warto jeszcze nadmienić, że cały czas mamy do czynienia z podwyżkami cen energii i jak na razie nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się w najbliższym czasie zmienić.

Z fotowoltaiką produkujemy swoją własną energię elektryczną i jesteśmy w stanie pokryć większość zapotrzebowania domu na prąd. Jeśli zaś okaże się, że wyprodukowaliśmy więcej prądu niż wynosi nasze zapotrzebowanie, możemy odsprzedać te nadwyżki do sieci energetycznej. W razie niedoboru zapłacimy za prąd z sieci, ale poniesiony koszt za energię elektryczną w skali roku i tak będzie znacznie niższy od tego, który musielibyśmy zapłacić, nie mając fotowoltaiki i korzystając wyłącznie z energii pobieranej z sieci.

Co ciekawe, nie dotyczą nas również wszelkie awarie sieci energetycznej czy wyłączenia prądu - dzięki panelom zawsze mamy do niego dostęp. Wyjątkiem są sytuacje, gdy w razie niedoboru musimy pobrać prąd z sieci i trafi się awaria. Warto więc pomyśleć o zainwestowaniu w magazyn energii. Wówczas w jeszcze większym stopniu uniezależnimy się od sprzedawców prądu i unikniemy przykrych niespodzianek, bo niedobory będą pokrywane na bieżąco z własnego magazynu, a nie z sieci.

/ Materiały prasowe

Komfortowe i bezawaryjne użytkowanie

Fotowoltaika jest nieustannie narażona na działanie różnych czynników atmosferycznych - od potężnych ulew, przez porywisty wiatr, po gradobicie lub opady śniegu. W związku z tym producenci paneli słonecznych dokładają wszelkich starań, aby ich urządzenia charakteryzowały się odpowiednio wysoką trwałością. Panele fotowoltaiczne mają też to do siebie, że nie ma potrzeby stałego ich serwisowania czy konserwacji, co mogłoby się wiązać z dodatkowymi kosztami. Ponad to dzięki liniowej gwarancji mocy mamy pewność, że przez pierwsze 25 lat sprawność naszej instalacji nie spadnie poniżej 80%.

Kolejną dobrą wiadomością jest to, że prąd, jaki otrzymamy z przekształcenia energii słonecznej, ma te same parametry, co ten pobierany z sieci energetycznej. Jako użytkownicy nie odczujemy żadnej różnicy. Podłączane do gniazdek urządzenia będą pracowały tak samo.

Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych

Jak wiadomo, w przypadku wielu inwestycji najpierw musimy wyłożyć nieco własnych środków, by później nam się to zwróciło. Z fotowoltaiką jest podobnie. Korzyści z energii ze słońca będziemy odczuwać z każdym kolejnym rokiem. Wcześniej jednak trzeba taką instalację zamontować.

I tutaj możemy przystąpić między innymi do programów Mój Prąd albo Czyste Powietrze, prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Takiego wsparcia udzielają również samorządy lokalne. Warto zatem się dowiedzieć, czy któryś z nich nas nie obejmuje. Kilka tysięcy złotych dofinansowania z pewnością skróci czas zwrotu naszej inwestycji.

Instalacja fotowoltaiczna jest przyjazna dla środowiska

Na koniec jeszcze jeden argument poświadczający, że naprawdę warto zainwestować w fotowoltaikę. I to nie ekonomiczny, lecz środowiskowy. Wspomnieliśmy już, że cały proces pobierania energii słonecznej i przekształcania jej w prąd obecny w naszych gniazdkach jest przyjazny naturze. Nie powstają przy tym żadne zanieczyszczenia. To więc dobra inwestycja w naszą planetę, co realnie odczują następne pokolenia.

Podsumowując, mamy nadzieję, że jasno wyjaśniliśmy, dlaczego warto inwestować w fotowoltaikę. Nie czekaj zatem i skorzystaj z możliwości, jakie daje własna instalacja fotowoltaiczna. Nie zapomnij o sprawdzeniu dofinansowania! Przy okazji podpowiadamy, że w razie sprzedaży domu, jego wartość - z instalacją fotowoltaiczną - jest znacznie wyższa.