Polacy kupują tu najwięcej mieszkań. Uciekają nie tylko przed wojną

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Polacy najchętniej inwestują w nieruchomości w Hiszpanii. W pierwszej połowie 2026 roku nabyli tam 2269 mieszkań i domów - wynika z danych hiszpańskiego Stowarzyszenia Rejestratorów. To rekordowy wynik. „Po wybuchu wojny w Ukrainie część polskich klientów zaczęła patrzeć na nieruchomość w Hiszpanii również jako na zabezpieczenie geograficzne” - wskazuje radczyni prawna Aneta Duma z Prestige Properties Marbella.

Hiszpański rynek nieruchomości bije rekordy popularności wśród Polaków

Statystyki za pierwszy kwartał 2026 roku pokazują, że zainteresowanie nieruchomościami w Hiszpanii wśród Polaków nie jest chwilowym trendem. Od kwietnia do czerwca 2026 roku zakupili tutaj 1143 nieruchomości, co stanowiło 4,33 proc. wszystkich transakcji dokonanych przez zagranicznych klientów.

Pod względem liczby transakcji Polacy znaleźli się na ósmym miejscu wśród zagranicznych nabywców. Wyprzedzili ich m.in. Brytyjczycy, Holendrzy, Niemcy, Marokańczycy, Rumuni, Włosi i Francuzi. Jednocześnie polski rynek wyróżnia się dynamiką wzrostu. W II kwartale liczba transakcji z udziałem polskich kupujących była o 7,8 proc. wyższa niż rok wcześniej.

W 2019 roku wynosiła ona około 1,6 proc. - obecnie jest to już około 4 proc. Od czasu pandemii liczba transakcji z udziałem polskich klientów miała się natomiast potroić.

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Dlaczego Polacy kupują nieruchomości w Hiszpanii?

Powodów jest kilka. Hiszpania przestała być dla części polskich klientów wyłącznie kierunkiem wakacyjnym czy miejscem planowanej emerytury. Coraz większą grupę stanowią przedsiębiorcy oraz osoby pracujące w branżach takich jak technologie, finanse i e-commerce.

Hiszpania coraz rzadziej jest dla Polaków wyłącznie miejscem na emeryturę - wskazuje radczyni prawna Aneta Duma z Prestige Properties Marbella. Jak dodaje, dla części klientów zakup nieruchomości za kilkaset tysięcy euro jest przede wszystkim inwestycją i sposobem na rozłożenie majątku pomiędzy różne aktywa.

Znaczenie ma także możliwość pracy zdalnej. Dzięki niej właściciel nieruchomości może stosunkowo łatwo dzielić życie między Polskę a Hiszpanię. Dotyczy to również rodzin, które mogą spędzać w Hiszpanii część roku, nie rezygnując z pracy czy działalności prowadzonej w Polsce.

Nieruchomość jako zabezpieczenie na czas wojny

Na decyzje części zamożnych Polaków wpływa również sytuacja geopolityczna. W czerwcu 2026 roku Reuters opisywał rosnące zainteresowanie hiszpańskim rynkiem nieruchomości wśród zamożnych nabywców z Polski, Stanów Zjednoczonych i państw Zatoki Perskiej. W przypadku Polaków jednym z czynników wskazywanych przez rozmówców agencji była wojna w Ukrainie i związana z nią ocena ryzyka geopolitycznego. Hiszpania, a szczególnie Madryt oraz region Costa del Sol, jest postrzegana nie tylko jako miejsce do życia, ale także jako względnie bezpieczna lokalizacja dla części majątku.

Byłoby nieuczciwie pomijać ten wątek. Po wybuchu wojny w Ukrainie część polskich klientów zaczęła patrzeć na nieruchomość w Hiszpanii również jako na zabezpieczenie geograficzne - mówi Aneta Duma.

Nie oznacza to jednak, że względy bezpieczeństwa są głównym motywem wszystkich zakupów. W wielu przypadkach nieruchomość ma jednocześnie pełnić funkcję inwestycji, drugiego domu lub miejsca do spędzania części roku.

Ile kosztuje mieszkanie w Hiszpanii?

Jednym z najbardziej popularnych kierunków wśród zamożniejszych klientów jest Costa del Sol, a szczególnie Marbella. To jednak jeden z najdroższych rynków mieszkaniowych w Hiszpanii. W lipcu 2026 roku średnia cena ofertowa nieruchomości w Marbelli wynosiła 5950 euro za metr kwadratowy (ponad 25 tys. zł). W ciągu roku ceny wzrosły o 4,6 proc.

W najbardziej prestiżowych częściach miasta stawki są zdecydowanie wyższe. W rejonie Nagüeles-Milla de Oro średnia cena sięgała w lipcu 8269 euro za mkw. (ponad 35 tys.), a w Nueva Andalucía wynosiła 6249 euro za mkw. (ponad 27 tys. zł).

Oznacza to, że za 100-metrowe mieszkanie w Marbelli przy średniej cenie ofertowej trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 595 tys. euro (2,5 mln zł). W przypadku nieruchomości położonych w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach kwota może być znacznie wyższa.

Do ceny mieszkania trzeba doliczyć podatki

Sam koszt zakupu nieruchomości nie wyczerpuje wydatków. Kupujący musi uwzględnić również podatki oraz inne koszty transakcyjne. W Andaluzji, gdzie znajduje się Marbella, przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego obowiązuje podatek od przeniesienia własności (ITP). W przypadku zakupu nowej nieruchomości od dewelopera dochodzą natomiast VAT oraz podatek AJD.

Łączne koszty dodatkowe mogą w praktyce zwiększyć cenę zakupu o około 9–10 proc. przy nieruchomości używanej oraz około 13–15 proc. w przypadku nowego lokalu. Dokładna kwota zależy m.in. od wartości nieruchomości i rodzaju transakcji.

Trzeba również pamiętać o kosztach ponoszonych już po zakupie. Właściciele płacą m.in. opłaty wspólnotowe, podatek od nieruchomości IBI, rachunki za media oraz ubezpieczenie. Jeżeli właściciel mieszka na stałe w Polsce, może dodatkowo potrzebować firmy zajmującej się zarządzaniem lokalem.

Nie tylko Marbella. Polacy patrzą na całą Hiszpanię

Rosnące zainteresowanie polskich klientów nie ogranicza się do jednego miasta. Hiszpański rynek nieruchomości jest mocno zróżnicowany - od drogich apartamentów na Costa del Sol, przez Costa Blanca, po Baleary czy Wyspy Kanaryjskie.

Dla części kupujących kluczowa jest bliskość morza i infrastruktura turystyczna. Inni szukają nieruchomości z myślą o wynajmie, jeszcze inni traktują zakup jako drugi dom.

Wraz ze wzrostem liczby polskich właścicieli rozwija się również infrastruktura obsługująca takich klientów - od pośredników i prawników po firmy zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami.