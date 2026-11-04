Polacy coraz bardziej otwarci. Ponad połowa za prawem do wychowania dziecka w „tęczowych rodzinach”

RMF24

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56,9 proc. Polek i Polaków popiera prawo par jednopłciowych do wspólnego wychowywania dzieci - wynika z sondażu przeprowadzonego dla Kampanii Przeciw Homofobii. Przeciwko jest zaledwie 24,7 proc. ankietowanych – to mniej niż jedna czwarta respondentów. Pozostałe 19 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Jeszcze bardziej wymowny jest wynik pytania o to, czy prawo do opieki nad dzieckiem powinno zależeć od więzów krwi. Zdecydowana większość, bo aż 61 proc. ankietowanych uznała, że liczy się przede wszystkim kto faktycznie opiekuje się dzieckiem na co dzień. Przeciwnego zdania było jedynie 24 proc. osób.

„Polskie społeczeństwo gotowe na zmiany w podejściu”

Eksperci komentują, że wyniki sondażu pokazują, iż polskie społeczeństwo jest gotowe na zmiany w podejściu do modelu rodziny.

Polskie społeczeństwo już dawno zrozumiało, że rodzinę tworzą osoby, które codziennie troszczą się o dziecko. Teraz czas na instytucje i polityków - stwierdził koordynator specjalista ds. rzecznictwa KPH Mateusz Trzaska.

Symboliczna sprawa, która może mieć znaczenie dla tysięcy rodzin

Na tę zmianę społeczną nakłada się istotny kontekst prawny. W środę, 4 listopada, Naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje sprawę transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziewczynki wychowywanej przez dwie matki. Sprawa ta może mieć symboliczne znaczenie dla tysięcy rodzin, których sytuacja wciąż pozostaje nieuregulowana w polskim systemie prawnym.

Według szacunków Kampanii Przeciw Homofobii, w Polsce aż 50 tysięcy dzieci wychowuje się w rodzinach jednopłciowych.