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Polacy chcą deportacji Ukraińców bez pracy? Są wyniki nowego sondażu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 sierpnia (05:49)

Propozycja PiS dotycząca wydalenia z Polski ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie mają legalnego zatrudnienia, zyskała szerokie poparcie społeczne – wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.

Polacy chcą deportacji Ukraińców bez pracy? Są wyniki nowego sondażu
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • Propozycja PiS dotycząca deportacji ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym bez legalnego zatrudnienia w Polsce zyskała poparcie 67,2 proc. Polaków, według sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.
  • Sondaż przeprowadzono na ponad tysiącu osób w dniach 7-8 sierpnia 2026 roku, tuż po ogłoszeniu propozycji.
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Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło nowy zarys polityki migracyjnej, w którym jednym z kluczowych punktów jest propozycja deportacji ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym (25-60 lat), jeśli nie są legalnie zatrudnieni w Polsce. Temat ten wywołał szeroką dyskusję zarówno wśród polityków, jak i opinii publicznej.

Wyniki sondażu: Polacy są na „tak”

Jak pokazuje sondaż przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”, aż 67,2 proc. ankietowanych popiera pomysł deportacji ukraińskich mężczyzn bez legalnej pracy. Przeciwnego zdania jest 23,4 proc. respondentów. 

Badanie zostało przeprowadzone tuż po ogłoszeniu propozycji PiS, w dniach 7-8 sierpnia 2026 roku, na grupie ponad tysiąca osób.

Kto popiera, a kto jest przeciw?

Z danych wynika, że poparcie dla tego rozwiązania rośnie wraz z wiekiem. Wśród najmłodszych (18-29 lat) pozytywnie ocenia je 43 proc. badanych, natomiast w grupie pięćdziesięciolatków aż 80 proc. Osoby wierzące częściej popierają propozycję PiS niż niewierzące.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Prawo i Sprawiedliwość wojna w Ukrainie sondaż Ukraińcy
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