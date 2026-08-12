Polacy chcą deportacji Ukraińców bez pracy? Są wyniki nowego sondażu

RMF24

Propozycja PiS dotycząca wydalenia z Polski ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie mają legalnego zatrudnienia, zyskała szerokie poparcie społeczne – wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło nowy zarys polityki migracyjnej, w którym jednym z kluczowych punktów jest propozycja deportacji ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym (25-60 lat), jeśli nie są legalnie zatrudnieni w Polsce. Temat ten wywołał szeroką dyskusję zarówno wśród polityków, jak i opinii publicznej.

PiS chce deportacji, rzeczniczka podaje dane. Oto ilu Ukraińców pracuje u nas legalnie „Założenia PiS ws. deportacji Ukraińców w wieku poborowym to populizm” – powiedziała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Przekazała też, że 95 proc. mężczyzn z Ukrainy pracuje w Polsce legalnie.

Wyniki sondażu: Polacy są na „tak”

Jak pokazuje sondaż przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”, aż 67,2 proc. ankietowanych popiera pomysł deportacji ukraińskich mężczyzn bez legalnej pracy. Przeciwnego zdania jest 23,4 proc. respondentów.

Badanie zostało przeprowadzone tuż po ogłoszeniu propozycji PiS, w dniach 7-8 sierpnia 2026 roku, na grupie ponad tysiąca osób.

Kto popiera, a kto jest przeciw?

Z danych wynika, że poparcie dla tego rozwiązania rośnie wraz z wiekiem. Wśród najmłodszych (18-29 lat) pozytywnie ocenia je 43 proc. badanych, natomiast w grupie pięćdziesięciolatków aż 80 proc. Osoby wierzące częściej popierają propozycję PiS niż niewierzące.