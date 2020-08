Rozwód nie jest ani przyjemny, ani prosty – szczególnie jeśli małżonkowie posiadają spory majątek i nie potrafią dojść do porozumienia, jak sprawiedliwie go między sobą podzielić. Tak naprawdę rozliczenia finansowe po zakończonym związku mogą być dokonane na dwa różne sposoby - o tym, który z nich będzie właściwy, decydują wyłącznie rozwodnicy.

Czym jest podział majątku?

Zawarcie małżeństwa wiąże się co do zasady z powstaniem ustawowej wspólności majątkowej. W praktyce oznacza to powstanie majątku, do którego prawo ma zarówno mąż, jak i żona. Oczywiście strony mogą w każdej chwili zakończyć taką wspólność np. poprzez zawarcie rozdzielności majątkowej (popularnie określanej jako intercyza). Najczęściej do ustania wspólności małżeńskiej dochodzi jednak na skutek rozwodu.

Wyrok rozwiązujący małżeństwo powoduje z mocy prawa ustanie wspólnego majątku, który istniał w danym związku. W praktyce rodzi to konieczność dokonania jego podziału pomiędzy rozwodnikami - rzadko kiedy obie strony decydują się bowiem na bycie współwłaścicielami określonych przedmiotów i praw.

Podział majątku po rozwodzie jest więc sposobem na rozdzielenie poszczególnych składników majątku pomiędzy jego współwłaścicieli, w naszym przypadku - pomiędzy byłymi małżonkami. Pamiętajmy przy tym, że podział dotyczy tylko i wyłącznie aktywów, a więc rzeczy i praw o określonej dodatniej wartości. Długi nie są więc nigdy dzielone, choć mogą mieć realny wpływ na przyznanie składników majątku tylko jednej ze stron (np. wtedy, gdy sam przez wiele lat spłacał wspólne zobowiązania małżeńskie).

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Podział majątku wspólnego może nastąpić w dwóch różnych formach - wybór jednej przekreśla możliwość skorzystania z drugiej. Decyzję w tej kwestii podejmują wyłącznie zainteresowani współwłaściciele. Mogą co prawda zawnioskować o to już w chwili składania pozwu rozwodowego, jednak takie rozwiązanie nie jest zbyt często spotykane. Przyczyną jest bowiem znaczne wydłużenie postępowania sądowego, a przez to odsunięcie w czasie samego rozwodu i wzrost kosztów sprawy.

Jak zatem podzielić majątek rozwodników?

Pierwszą opcją jest wizyta w kancelarii notarialnej i zawarcie stosownej umowy. Ta możliwość pojawia się jednak tylko wtedy, gdy strony są zgodne w każdej kwestii i dokładnie wiedzą jaka rzecz lub prawo ma przysługiwać każdej z nich. Jeśli pojawi się tutaj jakakolwiek wątpliwość, notariusz nie sporządzi właściwej umowy, a stronom pozostanie już tylko skorzystać z drugiej możliwości.

Innym sposobem na dokonanie podziału majątku po rozwodzie jest wizyta w sądzie - wymaga to oczywiście założenia odrębnej sprawy (lub wytoczenia jej w toku postępowania rozwodowego, o czym była mowa wcześniej). Wniosek o podział majątku wspólnego powinien być zaadresowany do sądu miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków - sąd spadku. Jeśli wartość dzielonego majątku przewyższa kwotę 75 000 zł, to właściwym będzie sąd okręgowy, jeśli jest ona mniejsza - sąd rejonowy. Wniosek można złożyć tak naprawdę w każdej chwili - zarówno dzień po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, jak i wiele lat po tym zdarzeniu (uprawnionym jest oczywiście każdy z byłych małżonków).

Podział majątku wspólnego po rozwodzie - koszty

Notarialny podział majątku wspólnego jest szybszy, ale jednocześnie i droższy - koszty umowy będą tym większe, im pokaźniejszy będzie dzielony majątek.

Inaczej przedstawia się sądowy podział majątku - jest on z reguły dłuższy (może trwać nawet kilka lat), jednak o wiele tańszy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, opłata stała od wniosku o podział majątku wspólnego wynosi 1 000 zł, jeżeli jednak pismo zawiera zgodny projekt podziału, opłata jest dużo mniejsza i wynosi dokładnie 300 zł. W przypadku sądowego podziału majątku wartość dzielonej masy nie ma więc żadnego znaczenia dla opłat. Więcej informacji na temat kosztów podziału majątku wspólnego po rozwodzie tutaj: https://www.adwokatrozwod.pl/podzial-majatku-po-rozwodzie-koszty/

Podział majątku - z prawnikiem czy bez?

Kwestia podziału majątku wspólnego, podobnie zresztą jak i rozwodu, zawsze wiąże się z jednym konkretnym pytaniem - czy strony potrzebują do tego prawnika? Przepisy tak naprawdę nie wymagają, aby chętni do podziału majątku korzystali z pomocy adwokata, szczególnie gdy dział ma przybrać formę umowy notarialnej. Z drugiej jednak strony, wsparcie doświadczonego prawnika może okazać się niezbędne, zwłaszcza na sali sądowej.

Podział majątku zdecydowanie więc lepiej przeprowadzić przy asyście doświadczonego adwokata, który wie jak dokonać tego szybko i w miarę za rozsądną cenę. Temat podziału majątku wspólnego jest naprawdę szeroki i może obejmować wiele różnych wątków - zainteresowani mogą zajrzeć na stronę https://www.adwokatrozwod.pl/, na której opisane są przypadki związane z tą właśnie tematyką.

Niezależnie od powyższego, warto pamiętać, że zasadniczy wpływ na podział majątku wspólnego mają sami zainteresowani. To od ich zachowania zależy bowiem szybkość załatwienia całej sprawy i koszty z nią związane. Najlepszym rozwiązaniem jest ugodowe podejście, praktyka niestety pokazuje, że coraz trudniej jest wypracować kompromis.

Autor: Rafał Rodzeń (prawnymarketing.pl)