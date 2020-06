Przed południem w Naprawie na zakopiance rozpoczął się protest podwykonawców jednego w odcinków zakopianki, którzy nie dostali pieniędzy za wykonane prace. Budowlańcy rozważają zablokowanie jezdni.

Rozmowy przedstawiciela GDDKiA z podwykonawcami / Józef Polewka / RMF FM

Budowlańcy w spotkali się z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który przyjechał tutaj na miejsce.

Nie chcieliśmy blokować drogi. Nie jest to naszym celem, żeby utrudniać ludziom życie i ruch. Wiadomo, że zaczyna się długi weekend. Natomiast, jeżeli będzie to konieczne, to musimy wyjść na drogę, przypomnieć się, pokazać, że jesteśmy - mówią budowlańcy. Jak podkreślają, od ostatnich rozmów, które się odbyły w maju, nic się nie zmieniło.

Firmy, które budowały zakopiankę wciąż czekają na wypłacenie około 40 milionów złotych. Wygląda na to, że jeżeli dzisiaj nie usłyszą konkretnych propozycji, to budowlańcy wyjadą swoimi samochodami na zakopiankę i zablokują na niej ruch.

Ponowne rozmowy nie przyniosły skutku. Drogowcy zapowiadają blokadę.