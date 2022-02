5 osób zostało zatrzymanych w sprawie podwójnego zabójstwa, do jakiego doszło w niedzielę w Pleszewie w Wielkopolsce. Kilku zamaskowanych bandytów napadło na trzech mężczyzn, dwóch z nich nie przeżyło. Jak dowiedział się reporter RMF FM, jeden z zatrzymanych to syn mężczyzny, który został pobity w trakcie napadu.

Miejsce, gdzie doszło do podwójnego zabójstwa w Pleszewie / Tomasz Wojtasik / PAP

W niedzielę po godzinie 12 do lokalu przy pl. Kościuszki w Pleszewie wtargnęło 8 zamaskowanych mężczyzn, którzy z użyciem m.in. kijów bejsbolowych dotkliwie pobili znajdujących się tam trzech mężczyzn. W biurze przebywały trzy osoby w wieku 35, 41 i 51 lat.

W wyniku odniesionych obrażeń na miejscu zginął 51-letni mieszkaniec gminy Dobrzyce. Mimo reanimacji zmarł również 35-latek z gminy Pleszew. Do szpitala został przewieziony 41-latek.

5 mężczyzn zatrzymanych

W poniedziałek o poranku w tej sprawie zostało zatrzymanych 5 mężczyzn. To mieszkańcy powiatu pleszewskiego w wieku od 16 do 22 lat. Zostali zatrzymani w swoich domach.

Jak dowiedział się reporter RMF FM, jeden z zatrzymanych - 18-latek, to syn pobitego mężczyzny, który przeżył napad. Według policyjnych informacji ma on obrażenia, które nie zagrażają jego życiu. Po konsultacji z lekarzem odnośnie stanu zdrowia tego mężczyzny, śledczy nie wykluczają zatrzymania również jego.



Wiadomo, że ofiary tego brutalnego napadu to znani w Pleszewie biznesmeni. Śledczy na razie nie ujawniają żadnych szczegółów co do motywów napastników.





Tuż po zatrzymaniu mężczyźni wskazali śledczym miejsce, w którym porzucili i próbowali spalić narzędzia, którymi skatowali swoje ofiary.