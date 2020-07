Brak swobody podróżowania - to skutek pandemii, który odczuły miliony ludzi na całym świecie. Jak poradzili sobie z tym ci, dla których podróże to całe życie - zarówno zawodowe, jak i prywatne? Granice między krajami powoli otwierają się, a swobodne przemieszczanie staje się z powrotem możliwe, ale czy na pewno wracamy do normalności? Czym będzie teraz "normalność" podczas podróży? To pytania, na które poszukamy odpowiedzi podczas ostatniej przed wakacjami debaty z cyklu Przystanek IDEA. Jej hasło to tym razem "Podróże po nowym świecie". Rozmowę poprowadzi dziennikarz RMF FM - Michał Rodak.

Początek wakacji to najlepszy moment na dyskusję z tymi, dla których podróże to codzienność i sposób na życie. O tym co się zmieniło i co nas czeka w trakcie debaty opowiedzą zarówno organizatorzy wycieczek i wypraw, jak i podróżujący samotnie. Jak wyglądało ich życie podczas lockdownu? Jak mocno odczuli jego skutki? Realizację jakich planów i podróżniczych celów uniemożliwiła im pandemia? Jak zmienił się świat w tych kilka miesięcy i jak przełoży się to na naszą swobodę podróżowania? Czy możemy wyciągnąć z tych doświadczeń jakieś pozytywne wnioski? Może jest to szansa na przewartościowanie i docenienie tego, co mamy najbliżej? To tylko niektóre z pytań, które postawimy naszym gościom. Sprawdzimy też jak w obecnej rzeczywistości mogą wyglądać ważne dla całej branży i inspirujące dla widzów podróżnicze festiwale.

W dyskusji wezmą udział:

- Marek Kamiński - światowej sławy podróżnik, działacz społeczny i ekspert w dziedzinie motywacji i przywództwa. Jest wpisany do Księgi rekordów Guinessa jako pierwsza osoba, która dotarła na bieguny północny i południowy bez zewnętrznego wsparcia. Stworzył autorski program motywacyjny - Metodę Biegun, pozwalającą realizować marzenia w kilku prostych krokach. W 2004 roku wraz z Janem Melą zdobył dwa bieguny w ciągu jednego roku, w 2010 roku spłynął kajakiem po Wiśle od źródła aż do jej ujścia, a w 2015 roku odbył pielgrzymkę z Rosji do Santiago de Compostela w Hiszpanii (4000 kilometrów). Jest autorem wielu książek, m.in. "Wyprawa", "Trzeci biegun" oraz "Marek. Chłopiec, który miał marzenia". W 2005 roku otrzymał dyplom Ministra Spraw Zagranicznych, a kilka lat później Medal św. Brata Alberta.

- Ewa Stachura - właścicielka agencji wyprawowej Mountain Freaks - Mountain Travel & Adventure Agency działającej w Stepancmindzie u stóp Kazbeku w Gruzji. Zawodowo zajmuje się organizacją trekkingów i wypraw górskich na terenie Kaukazu. Łącznie zorganizowała już ponad 500 wypraw na Kazbek, szczyt górski położony na granicy Gruzji i Rosji o wysokości 5054 m n.p.m., a sama zdobyła go aż 14 razy. Od 3 lat prowadzi w Polsce spotkania dotyczące Kazbeku oraz organizacji ekspedycji wysokogórskich. Jej społeczno-podróżnicze działania zostały docenione przez międzynarodowe jury najważniejszego konkursu branży turystycznej w Gruzji "Welcome to Georgia". Firma Mountain Freks zdobyła 1. miejsce w kategorii "The Best Adventure Tourism Award" oraz wyróżnienie w kategorii "The Best Incoming Tour Operator Award".

- Łukasz Supergan - pasjonat i specjalista w dziedzinie długodystansowych wypraw, podczas których pokonuje samotnie tysiące kilometrów. Przygodę z górami rozpoczął 25 lat temu, a za moment przełomowy uważa samotną wyprawę Łukiem Karpat w 2004 roku. Od tego czasu przeszedł 20000 kilometrów przez trudno dostępne tereny górskie Europy oraz Azji. Wędrował m.in. po Himalajach, Karakorum, Tien-Szanie oraz Pamirze. Przeszedł także grań Pirenejów, trawers Alp, izraelski Szlak Narodowy oraz palestyński Szlak Abrahama. Jego podróże zostały dwukrotnie wyróżnione w kategorii "Wyczyn Roku" na gdyńskich "Kolosach". Otrzymał także dwie nominacje do nagrody "National Geographic Traveler".

- Maciej Sokołowski - urodzony w Gdańsku, życie związał z górami i już po 40 latach życia nad morzem szczęśliwie wyprowadził się do Lądka-Zdroju. Właściciel Biura Turystyki Aktywnej KOMPAS, dyrektor Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju, właściciel dwóch pensjonatów oraz dzierżawca schronisk PTTK w Górach Stołowych (Na Szczelińcu i w Pasterce), twórca górskiego "Aszdziennika" - spinanie.pl oraz felietonista magazynu "Na Szczycie". W wolnych chwilach stara się wyjeżdżać w góry wyższe i niższe.

Dyskusję poprowadzi dziennikarz RMF FM Michał Rodak. Rozmowa będzie tłumaczona na polski język migowy.

Dyskusja otwarta "Podróże po nowym świecie"

streaming live: 1 lipca, godz. 18.00





