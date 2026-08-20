Podłożył bombę i uciekł do Polski. Ukrainiec zatrzymany przez ABW

RMF24

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała o zatrzymaniu w Warszawie obywatela Ukrainy. 63-latek odpowie za próbę zabójstwa przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Miał działać na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.

Zatrzymanie miało miejsce 5 sierpnia, ale ABW opublikowała komunikat w tej sprawie dopiero dzisiaj.

Nieudany zamach, za który odpowie 63-latek z Ukrainy, miał miejsce w Irpieniu w obwodzie kijowskim.

Z ustaleń śledztwa wynika, że Serhij P. podłożył pod samochodem używanym przez potencjalną ofiarę improwizowane urządzenie wybuchowe. Ładunek miał zostać zdetonowany zdalnie za pomocą telefonu komórkowego. Do eksplozji nie doszło z powodu niezadziałania mechanizmu - czytamy w komunikacie ABW.

Po nieudanym zamachu Serhij P. uciekł do Polski. Został zatrzymany w Warszawie.

Ukrainiec usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa z użyciem posiadanych bez zezwolenia materiałów wybuchowych. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu go na 3 miesiące.

7 sierpnia polskie służby zatrzymały obywatela Rosji, którego zadaniem było wykonanie egzekucji na obywatelu USA i Ukrainy, niewygodnym dla reżimu Putina. Do zatrzymania doszło także w Warszawie.