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Podłożył bombę i uciekł do Polski. Ukrainiec zatrzymany przez ABW

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 sierpnia (13:45)

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała o zatrzymaniu w Warszawie obywatela Ukrainy. 63-latek odpowie za próbę zabójstwa przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Miał działać na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.

Podłożył bombę i uciekł do Polski. Ukrainiec zatrzymany przez ABW
Zdj. ilustracyjne (fot. Darek Delmanowicz) /PAP

Zatrzymanie miało miejsce 5 sierpnia, ale ABW opublikowała komunikat w tej sprawie dopiero dzisiaj. 

Nieudany zamach, za który odpowie 63-latek z Ukrainy, miał miejsce w Irpieniu w obwodzie kijowskim. 

Z ustaleń śledztwa wynika, że Serhij P. podłożył pod samochodem używanym przez potencjalną ofiarę improwizowane urządzenie wybuchowe. Ładunek miał zostać zdetonowany zdalnie za pomocą telefonu komórkowego. Do eksplozji nie doszło z powodu niezadziałania mechanizmu - czytamy w komunikacie ABW. 

Po nieudanym zamachu Serhij P. uciekł do Polski. Został zatrzymany w Warszawie.

Ukrainiec usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa z użyciem posiadanych bez zezwolenia materiałów wybuchowych. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu go na 3 miesiące.

7 sierpnia polskie służby zatrzymały obywatela Rosji, którego zadaniem było wykonanie egzekucji na obywatelu USA i Ukrainy, niewygodnym dla reżimu Putina. Do zatrzymania doszło także w Warszawie.


Źródło: RMF FM/PAP
Tagi: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
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