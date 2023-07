Ponad 16 tysięcy kur z gospodarstwa na Podlasiu trzeba było zutylizować po odkryciu ogniska choroby nazywanej rzekomym pomorem drobiu. Tej zjadliwej choroby, niebezpiecznej wyłącznie dla ptaków, nie odnotowano w Polsce od 49 lat. Źródło zakażenia odkryto we wsi Topilec w powiecie białostockim.

Gospodarstwo, w którym odkryto ognisko pomoru / Magdalena Grajnert / RMF FM

Zjadliwy wirus

Wojewoda Podlaski wydał rozporządzenie, które określa obszar zapowietrzony - w promieniu 3 km od ogniska choroby i obszar zagrożony - w promieniu 10 km od ogniska choroby. Do fermy nie można podejść, przejście jest zagrodzone taśmami, ustawiono maty z płynem odkażającym i tablice informujące, że właśnie tutaj znajduje się ognisko rzekomego poboru drobiu i że wstęp jest surowo wzbroniony. Tablice informacyjne i maty są rozstawione przy wszystkich drogach dojazdowych do Topilca.

Wirus jest wysoce zjadliwy i zagraża wszystkim ptakom, również dzikim. To bardzo zła informacja dla hodowców drobiu z tych terenów. Mówią, że najgorsze, to brak informacji, co jest źródłem zakażenia.

"Żyjemy w ogromnym stresie, żeby to się po prostu dalej nie rozprzestrzeniło i nie zajęło pozostałych miejscowości, pozostałych hodowców" - mówi naszej reporterce pani Katarzyna, która ma fermę położoną trzy kilometry od zagrożonej strefy. "Najgorsze, że nie wiemy, co było przyczyną, od czego się zaczęło. Czy przyjechało z paszą, czy to wina hodowcy, czy to wina powietrza, czy przyjechało z pisklęciem. Dla nas właśnie najgorsza jest ta niewiadoma, bo nie wiemy, od czego się mamy dalej chronić" - zaznacza.

Podlasie: Rzekomy pomór drobiu wykryty na jednej z ferm Magdalena Grajnert / RMF FM

Właściciele ferm, aby uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa nie wpuszczają postronnych osób, nawet w pobliże swoich gospodarstw.

"Jestem na końcu tuczu, mam niecały tydzień hodowli kur i skóra aż cierpnie od tego, żeby broń Boże nie ogłosili kolejnego ogniska, żeby zdać te kurczęta, tak jak są zdrowe i do tej pory się hodują. I to jest największą obawą nie tylko moją, ale także wszystkich hodowców tutaj w okolicy" - dodaje pani Katarzyna.

Jeśli ktoś nie musi, niech tu nie przyjeżdża

Tablice informacyjne, spotkania sztabu kryzysowego - to część działań podjętych w gminie Turośń Kościelna, po potwierdzeniu na fermie w Topilcu ogniska rzekomego pomoru drobiu. Choroba nie zagraża ludziom, ale jest bardzo niebezpieczna dla ptaków. Wójt gminy apeluje o ograniczenie wizyt w tym rejonie.

"Są wyznaczone strefy, ustawione tablice, żeby uświadomić sytuację i ewentualnie przestrzegać tych, którzy poruszają się samochodami czy rowerami, bo to przecież atrakcyjny teren Narwiańskiego Parku Narodowego" - mówi w rozmowie z naszą dziennikarką Grzegorz Jakuć, wójt gminy Turośń Kościelna. "Nie ma obostrzeń dotyczących ruchu, natomiast hodowcy drobiu mają inne uwarunkowania" - podkreśla. Chodzi m.in. o prowadzenie ewidencji osób, które pojawiają się w gospodarstwach.

Choroba nie zagraża bezpośrednio ludziom. Dla ptaków jest wyjątkowo zjadliwa.

Rzekomy pomór drobiu. Co to jest?

Rzekomy pomór drobiu (inaczej nazywany też chorobą Newcastle) jest groźną chorobą wirusową. Przypomina wysoce zjadliwą grypę ptaków. Charakteryzuje się ona dużą zaraźliwością, a jej śmiertelność sięga momentami niemal 100 proc.