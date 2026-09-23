Podatek od psa 2027. Czy i ile musisz zapłacić w nowym roku?

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Podatek od psa? Masz zwierzaka - powinieneś zapłacić, chyba że jesteś zwolniony z tego obowiązku. Kilkaset gmin w Polsce pobiera opłatę za posiadanie psa. Ile maksymalnie może wynieść taka opłata w 2027 roku? A co jeśli masz więcej psów?

Ile wynosi podatek od psa? Kto musi płacić?

Ile wynosi podatek od psa? Kto musi płacić? / Shutterstock

Podatek od psa pobiera wciąż ponad 300 gmin w Polsce. Wiele jednak rezygnuje z takiej opłaty, przede wszystkim ze względu na nieskuteczność jej egzekwowania, gdyż wiele zwierząt nie jest oficjalnie zgłoszona przez ich właścicieli.

Podatek od psa. Kto musi płacić?

Masz psa? Sprawdź, czy musisz zapłacić podatek. Decyzję o wprowadzeniu takiej opłaty podejmuje każda gmina indywidualnie.

Informacje na ten temat znajdziesz na stronie internetowej urzędu gminy. Jeśli opłata obowiązuje w twojej miejscowości, musisz ją uiścić.

Ile wynosi tzw. podatek od psa?

Ministerstwo Finansów ogłosiło już nowe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2027 rok. Limit opłaty za posiadanie psa wzrośnie w 2027 roku do 191,32 zł rocznie.

To najwyższa kwota, jaką mogą ustalić gminy – rzeczywista wysokość opłaty zależy od decyzji lokalnych samorządów.

Gmina może ustalić wysokość opłaty, na przykład zależnie od wielkości i rasy psa.

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Kto jest zwolniony z podatku od psa?

Podatku od jednego psa nie musisz płacić, jeśli masz:

orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a twój pies jest psem asystującym,

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzisz gospodarstwo domowe.

Jeśli masz więcej psów i spełniasz te warunki, zapłacisz za drugiego i każdego kolejnego psa - czytamy na stronach rządowych.

Nie płacisz za jednego lub dwa psy, jeśli płacisz podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy. Płacisz wtedy dopiero za trzeciego i każdego kolejnego psa.

Niektóre gminy zwalniają z opłaty osoby, które wzięły zwierzę ze schroniska albo mają psy oznakowane chipem.

Gdzie można zapłacić podatek?

Podatek od psa można zapłacić: