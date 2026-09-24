Poczobut o spotkaniu szefów MSZ Polski i Białorusi: Dopóki trwa wojna, mówienie o resecie jest przedwczesne

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„Stronie białoruskiej bardzo zależy na ociepleniu relacji z Unią Europejską” – tak spotkanie Radosława Sikorskiego z szefem białoruskiej dyplomacji Maksymem Ryżenkowem skomentował w rozmowie z korespondentem RMF FM Andrzej Poczobut.

Strony potwierdziły oficjalnie, że do takiej rozmowy doszło. Rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji na granicy, ale też kwestii bezpieczeństwa regionalnego. Ostatnie znane bilateralne spotkanie szefów dyplomacji Polski i Białorusi odbyło się w październiku 2016 roku.

Andrzej Poczobut, więzień polityczny, działacz Związku Polaków na Białorusi podkreśla w rozmowie z Pawłem Żuchowskim, że Białoruś chce polepszyć relacje, bo ma w tym interes.

Bez względu na wypowiedzi, białoruski reżim zdaje sobie sprawę, że współpraca z Unią Europejską to jest podstawa, żeby białoruska gospodarka zachowała swoją stabilność – powiedział.

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Poczobut liczy na poprawę sytuacji na Białorusi

Opozycjonista z zadowoleniem przyjął informację o polsko-białoruskich rozmowach. Dowiedziałem się, że do spotkania doszło z inicjatywy strony białoruskiej, co potwierdza właśnie zainteresowanie Białorusi – stwierdził.

Mam nadzieję, że wynikiem takich spotkań będzie to, że sytuacja na Białorusi będzie się polepszała, jeżeli chodzi o prawa człowieka i sytuację mniejszości polskiej – powiedział w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Andrzej Poczobut podkreśla, że Białoruś to państwo totalitarne. Jak tłumaczy, jeżeli choć na chwilę sytuacja się poprawi, to będzie sukces.

Oddziaływanie Łukaszenki „ograniczone”

Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi podkreśla, że rozmowy z Białorusią mogą doprowadzić do poprawy sytuacji na granicy.

Migranci są bardzo aktywni na łotewskim odcinku granicy. Mam nadzieję, że solidarne stanowisko sąsiadów wpłynie na to, że ci uchodźcy będą w jakimś innym kierunku podążać – powiedział.

Nie ma natomiast złudzeń co do tego, że dopóki trwa wojna w Ukrainie, nikt nie da gwarancji, jak się zachowa Łukaszenka.

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Zdolności Łukaszenki w sprawie ograniczenia jakichś działań rosyjskich nie są porażające. To nie znaczy, że Łukaszenka jest marionetką czy jest bezwolny. Ale jego oddziaływanie jest ograniczone – to po pierwsze – tłumaczył.

Wskazywał, że dopóki trwa wojna w Ukrainie, nikt nie da gwarancji, jak zachowa się Łukaszenka. My wiemy, że teren Białorusi był użyty przeciwko Ukrainie, że z terenu Białorusi był atak na Ukrainę. To jest problem. Myślę, że dopóki trwa wojna na Ukrainie, mówienie o jakimś resecie jest przedwczesne po prostu – podkreślił.

Ważne spotkania w amerykańskiej stolicy

W środę Poczobut spotkał się z Johnem Coale’em, specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa, który doprowadził do uwolnienia więźniów reżimu Alaksandra Łukaszenki. „Rozmawialiśmy o sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi, Związku Polaków, więźniach politycznych i generalnie możliwościach polepszenia sytuacji wewnątrz Białorusi. Jestem wdzięczny za jego zaangażowanie w moje uwolnienie” – podkreślił opozycjonista na platformie X.

Ambasada RP w Waszyngtonie dziękowała Amerykaninowi za jego działania na rzecz uwolnienia dziennikarza. „Jesteśmy ogromnie wdzięczni Johnowi Coale'owi za jego niesamowitą pracę na rzecz uwolnienia białorusko-polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta, niesłusznie uwięzionego z powodów politycznych na Białorusi” - napisała ambasada w serwisie X.

Poczobut w Waszyngtonie spotkał się też z kongresmenem Jamiem Raskinem. W tym przypadku tematem również był Związek Polaków na Białorusi, więźniowie polityczni i dialog z Łukaszenką w celu „poszerzania pola wolności wewnątrz Białorusi”.

W kwietniu Poczobut został zwolniony z kolonii karnej na Białorusi, gdzie od 2023 r. odbywał wyrok ośmiu lat więzienia. Skazany był m.in. za „podżeganie do nienawiści” i „wzywanie do działań na rzecz wyrządzenia szkody bezpieczeństwu narodowemu”. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego.