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Poczobut o spotkaniu szefów MSZ Polski i Białorusi: Dopóki trwa wojna, mówienie o resecie jest przedwczesne

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 24 września (06:07)

„Stronie białoruskiej bardzo zależy na ociepleniu relacji z Unią Europejską” – tak spotkanie Radosława Sikorskiego z szefem białoruskiej dyplomacji Maksymem Ryżenkowem skomentował w rozmowie z korespondentem RMF FM Andrzej Poczobut.

Poczobut o spotkaniu szefów MSZ Polski i Białorusi: Dopóki trwa wojna, mówienie o resecie jest przedwczesne
Andrzej Poczobut przebywa w Waszyngtonie /Shutterstock

Strony potwierdziły oficjalnie, że do takiej rozmowy doszło. Rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji na granicy, ale też kwestii bezpieczeństwa regionalnego. Ostatnie znane bilateralne spotkanie szefów dyplomacji Polski i Białorusi odbyło się w październiku 2016 roku.

Andrzej Poczobut, więzień polityczny, działacz Związku Polaków na Białorusi podkreśla w rozmowie z Pawłem Żuchowskim, że Białoruś chce polepszyć relacje, bo ma w tym interes. 

Bez względu na wypowiedzi, białoruski reżim zdaje sobie sprawę, że współpraca z Unią Europejską to jest podstawa, żeby białoruska gospodarka zachowała swoją stabilność – powiedział.

Poczobut liczy na poprawę sytuacji na Białorusi

Opozycjonista z zadowoleniem przyjął informację o polsko-białoruskich rozmowach. Dowiedziałem się, że do spotkania doszło z inicjatywy strony białoruskiej, co potwierdza właśnie zainteresowanie Białorusi – stwierdził. 

Mam nadzieję, że wynikiem takich spotkań będzie to, że sytuacja na Białorusi będzie się polepszała, jeżeli chodzi o prawa człowieka i sytuację mniejszości polskiej – powiedział w rozmowie z naszym dziennikarzem. 

Andrzej Poczobut podkreśla, że Białoruś to państwo totalitarne. Jak tłumaczy, jeżeli choć na chwilę sytuacja się poprawi, to będzie sukces.  

Oddziaływanie Łukaszenki „ograniczone”

Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi podkreśla, że rozmowy z Białorusią mogą doprowadzić do poprawy sytuacji na granicy. 

Migranci są bardzo aktywni na łotewskim odcinku granicy. Mam nadzieję, że solidarne stanowisko sąsiadów wpłynie na to, że ci uchodźcy będą w jakimś innym kierunku podążać – powiedział. 

Nie ma natomiast złudzeń co do tego, że dopóki trwa wojna w Ukrainie, nikt nie da gwarancji, jak się zachowa Łukaszenka. 

Zdolności Łukaszenki w sprawie ograniczenia jakichś działań rosyjskich nie są porażające. To nie znaczy, że Łukaszenka jest marionetką czy jest bezwolny. Ale jego oddziaływanie jest ograniczone – to po pierwsze – tłumaczył. 

Wskazywał, że dopóki trwa wojna w Ukrainie, nikt nie da gwarancji, jak zachowa się Łukaszenka. My wiemy, że teren Białorusi był użyty przeciwko Ukrainie, że z terenu Białorusi był atak na Ukrainę. To jest problem. Myślę, że dopóki trwa wojna na Ukrainie, mówienie o jakimś resecie jest przedwczesne po prostu – podkreślił. 

Ważne spotkania w amerykańskiej stolicy

W środę Poczobut spotkał się z Johnem Coale’em, specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa, który doprowadził do uwolnienia więźniów reżimu Alaksandra Łukaszenki. „Rozmawialiśmy o sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi, Związku Polaków, więźniach politycznych i generalnie możliwościach polepszenia sytuacji wewnątrz Białorusi. Jestem wdzięczny za jego zaangażowanie w moje uwolnienie” – podkreślił opozycjonista na platformie X.

Ambasada RP w Waszyngtonie dziękowała Amerykaninowi za jego działania na rzecz uwolnienia dziennikarza. „Jesteśmy ogromnie wdzięczni Johnowi Coale'owi za jego niesamowitą pracę na rzecz uwolnienia białorusko-polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta, niesłusznie uwięzionego z powodów politycznych na Białorusi” - napisała ambasada w serwisie X.

Poczobut w Waszyngtonie spotkał się też z kongresmenem Jamiem Raskinem. W tym przypadku tematem również  był Związek Polaków na Białorusi, więźniowie polityczni i dialog z Łukaszenką w celu „poszerzania pola wolności wewnątrz Białorusi”.

W kwietniu Poczobut został zwolniony z kolonii karnej na Białorusi, gdzie od 2023 r. odbywał wyrok ośmiu lat więzienia. Skazany był m.in. za „podżeganie do nienawiści” i „wzywanie do działań na rzecz wyrządzenia szkody bezpieczeństwu narodowemu”. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego.


Źródło: RMF FM
Tagi: Andrzej Poczobut
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