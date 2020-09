Na wyprawę w góry należy zabrać ze sobą przede wszystkim zdrowy rozsądek - niezależnie od tego, czy jest się doświadczonym wspinaczem czy amatorem wędrówek po turystycznych szlakach. Równie ważne jest dobre przygotowanie: poznanie trasy, wyposażenie we właściwy sprzęt, wybór odpowiedniej odzieży i obuwia. Warto też wiedzieć, czy będzie to wymarsz jednodniowy, czy chodzi o kilkudniową wyprawę, ponieważ od tego zależy wielkość plecaka i waga zabranego ekwipunku.

O czym trzeba pomyśleć przy wyborze ekwipunku?

Istotnym czynnikiem, mającym wpływ na decyzję odnoszącą się do bagażu, jest waga i zapotrzebowanie. Jeżeli jest to piesza wycieczka na kilka godzin, wystarczy zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Gdy decyduje się na coś dłuższego, należy dodać do tego niezbędny prowiant (wysokokaloryczny, lekkostrawny), dodatkową odzież na zmianę i dopasowaną do zmieniającej się pogody (cieplejsza kurtka przeciwdeszczowa albo grubsza bluza, z oddychającego materiału, który posiada właściwości szybkiego schnięcia), latarkę i apteczkę podręczną (w tym leki, jeżeli się je przyjmuje).

Aby to wszystko pomieścić i nie czuć nadmiernego ciężaru, trzeba wyposażyć się także we właściwy plecak turystyczny .

Na co zwrócić uwagę przy wyborze plecaka?

Im lepsze parametry posiada, tym lepiej będzie spełniał swoje zadanie. Musi być on wykonany z wytrzymałego, ale lekkiego materiału, odpowiednio wspierać ramiona i plecy przenosząc ciężar na biodra oraz posiadać właściwą pojemność. Koniecznie należy także uwzględnić wzrost i budowa ciała osoby, która będzie go nosiła, ponieważ źle dobrane rozmiary mogą stanowić przeszkodę - zwłaszcza przy długim marszu i sporym obciążeniu.

Warto zadbać o to, aby posiadał on również pasy do przypięcia przez klatkę piersiową, co pomoże w stabilizacji plecaka i dodatkowo odciąży ramiona. Pasy nie powinny wpijać się nadmiernie w ramiona, a być wyposażone w amortyzację, podobnie jak obszar lędźwiowy, który chroni biodra warstwą gąbki.

Czym różnią się plecaki między sobą?

Ceną, marką, pojemnością, elementami dodatkowymi - wspomniane pasy stabilizujące czy akcesoria ułatwiające przenoszenie lżejszego ekwipunku. Istnieją różne warianty w zależności od przeznaczenia i osoby, która będzie go potrzebowała. Można kupić plecak damski albo dziecięcy, które posiadają nieco inne parametry niż tradycyjne. Różnica polega przede wszystkim na uwzględnieniu wzrostu, budowy ciała i wielkości samego plecaka.

Dzieciom oferuje się mniejsze, lżejsze, przeznaczone na przenoszenie mniejszego ekwipunku i lepiej stabilizujące, zaś paniom proponowane są warianty nieco węższe i lepiej przylegające do sylwetki, a tym samym sprawiające mniej problemów w czasie marszu po różnorodnym terenie.

Dobranie odpowiedniego plecak daje możliwość lepszego zorganizowania ekwipunku. Jest to duże ułatwienie, ponieważ w trakcie wyprawy, nawet kilkugodzinnej, po stosunkowo prostych szlakach turystycznych, może się okazać, że konieczny jest dłuższy i częstszy odpoczynek. Głównym powodem szybkiego wyczerpania sił nie jest jednak brak kondycji czy zmienna pogoda, a niewłaściwy wybór odzieży, obuwia lub plecaka. Warto więc poświęcić czas i przeanalizować własne możliwości i potrzeby wynikające z planowanej wycieczki, aby później cieszyć się urokami wędrówki, pięknymi widokami i spokojem charakterystycznym podczas obcowania z naturą.