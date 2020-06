Planując wesele, pamiętajcie o zaproszeniach, które podkreślą charakter uroczystości. Zastanówcie się, ile sztuk potrzebujecie, na wszelki wypadek zamówcie też kilka dodatkowych. Zaproszenia ślubne mogą wspaniale odzwierciedlać charakter i temperament pary.

/ Materiały prasowe

Stylowe i proste zaproszenia ślubne

Zaproszenia na ślub niebieskie skierowane są do par, które cenią sobie spokój, lojalność i bezpieczeństwo. Kojarzą się z niebem, wodą, morzem i przestrzenią. Doskonale pasują do wesela w stylu marynistycznym.

Takie zaproszenia na ślub znajdziesz m.in. w sklepie artMA. Zachwycają starannym wykonaniem i niepowtarzalnym designem. Wykonane są na wysokiej jakości papierze. Niebieski występuje w różnych odcieniach. Wspaniale współgra z kremowymi, białymi i złotymi detalami. Proponowane ślubne zaproszenia możesz perfekcyjnie dopasować do motywu przewodniego ślubu i wesela.

Zaproszenia na ślub niebieskie rewelacyjnie pasuje do przyjęcia w stylu morskim. Możesz je ozdobić wzorem z kotwicą, muszelkami albo liną. Doskonale wkomponują się w letnie wesele nad morzem albo jeziorem. Z pewnością spodobają się wszystkim parom, które kochają odpoczywać nad wodą.

Eleganckie zaproszenia ślubne

Jeśli planujesz ślub w stylu boho, pomyśl o zaproszeniach ślubnych z motywem kwiatowym. Nieustannie cieszą się ogromną popularnością. Z pewnością przypadną do gustu romantyczkom, bujającym w chmurach.

W zaproszeniach często pojawiają się też motywy roślinne, ludowe i geometryczne.

Biorąc pod uwagę ofertę, na pewno znajdziesz coś dla siebie. Zaproszenia botaniczne wyróżniają się delikatną kolorystyką, ciekawym liternictwem. Przedstawiają piękne wzory roślinne inspirowanymi naturą. Dominują tutaj zieleń i biel, przeplatane złotem i brązem.

Elegancki odcień butelkowej zieleni zyskuje coraz większą popularność. Wspaniale kontrastuje ze złoceniami i ekologicznym papierem. Możesz go też śmiało zestawić z granatem i winną czerwienią. Jeśli lubisz romantyczne stylizacje, zaproszenia z eukaliptusem i różami lub piwoniami, na pewno przykują Twoją uwagę.

Z kolei pastelowe zaproszenia na ślub pasują doskonale do romantycznego, nastrojowego przyjęcia, organizowanego wiosną albo latem. W kolekcji dominuje pudrowy róż, delikatny niebieski, brzoskwiniowy, rozbielony żółty i jasnozielony. Skierowana jest do par, które nie lubią krzykliwej, szalonej, jaskrawej stylizacji.

Postaraj się dopasować kolor zaproszeń do winietek, bukietu Panny Młodej, zawieszek na alkoholu i innych akcesoriów ślubnych. W ten sposób pokażesz gościom, że dbasz o każdy szczegół. Na pewno docenią Twój wysiłek.

Jak napisać zaproszenie na ślub?

Jeśli już wybierzesz odpowiedni wzór, zastanów się, co chcesz umieścić na ciekawych zaproszeniach ślubnych. Przygotowując treść i poszczególne elementy, zwróć uwagę na to, ile miejsca masz do zagospodarowania. Pamiętaj, że inaczej wygląda tekst na zaproszeniu poziomym, a inaczej na pionowym.

Zastanów się też nad kolorem, wzorem i wielkością czcionki. Zrezygnuj z białych liter na ciemnym tle, w przeciwnym razie tekst będzie nieczytelny. Sprawdź, co powinieneś w nim ująć.

W zaproszeniu nie wystarczy wpisać imiona i nazwiska narzeczonych. Zaznacz także datę, godzinę i miejsce ślubu oraz miejsce przyjęcia. Oprócz tego zamieść numery telefonów do młodych. Do zaproszeń możesz dołączyć mapkę dojazdu do kościoła/urzędu stanu cywilnego i sali weselnej.

Jeśli chcesz zaprosić osobę towarzyszącą i dzieci, pamiętaj, by uwzględnić to w treści zaproszenia. Możesz też zamieścić wierszyk z prośbą o butelkę wina lub książkę zamiast kwiatów. Niezwykle ważną rolę w zaproszeniach na wesele odgrywa również RSVP, czyli termin, do którego goście powinni potwierdzić przybycie albo jego brak. Dzięki temu unikniesz zamieszania, nerwów, niezgadzającej się liczby krzeseł i dodatkowych kosztów.