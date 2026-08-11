Planujesz kupić mieszkanie? Powinieneś zapoznać się z tym raportem

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W lipcu w ujęciu miesięcznym wzrósł popyt na mieszkania na rynku wtórnym - wynika z raportu portalu GetHome.pl. Wzrosły też średnie ceny metra kwadratowego nieruchomości z drugiej ręki.

Z raportu opublikowanego przez portal GetHome.pl wynika, że w lipcu 2026 roku liczba mieszkań wystawionych na sprzedaż na rynku wtórnym zmniejszyła się do ok. 137 tys., wobec 140 tys. miesiąc wcześniej. Stało się tak mimo wzrostu liczby nowych ogłoszeń - zauważyli analitycy.

Do sprzedaży trafiło natomiast 32,5 tys. mieszkań, czyli o 7 procent więcej niż w czerwcu. Jednocześnie z rynku zniknęło w lipcu 35,5 tys. lokali, które zostały sprzedane lub wycofane z oferty. To o 6 proc. więcej niż w ubiegłym miesiącu. Oznacza to, że napływ nowych ofert nie był wystarczający, by odbudować dostępną podaż mieszkań - wskazali analitycy.

Ekspert: Lipcowy popyt na mieszkania ma charakter sezonowy

Wakacje są tradycyjnie dobrym okresem na zakup mieszkania i przeprowadzkę. Rodzinom z dziećmi łatwiej jest zmienić miejsce zamieszkania w przerwie między kolejnymi latami nauki, a rodzice często wykorzystują urlop na załatwienie formalności związanych z zakupem mieszkania i organizacją przeprowadzki. Możliwe więc, że część lipcowego ożywienia popytu ma charakter sezonowy – skomentował w informacji prasowej Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

Z danych wynika także, że w lipcu liczba ofert mieszkań na rynku wtórnym zmniejszyła się w Warszawie z 14,9 tys. do 14,3 tys. mieszkań (4 proc.) miesiąc do miesiąca. We Wrocławiu z kolei liczba nieruchomości z drugiej ręki spadła z 7,9 tys. do 7,8 tys. (1 proc. mdm.), w Łodzi z 4,8 tys. do 4,6 tys. (4 proc. mdm.), a w Katowicach z 2,4 tys. do 2,2 tys. (8 proc. mdm.).

Jak zatem wygląda sytuacja w Trójmieście? Okazuje się, że tam oferta utrzymała się na poziomie 8,2 tys. mieszkań. Natomiast w Krakowie wzrosła z 7,9 tys. do 8 tys. (1 proc. mdm.), a w Poznaniu z 3,7 tys. do 3,8 tys. (3 proc. mdm.).

Lipiec przyniósł także wzrost średniej ceny metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórym w siedmiu analizowanych metropoliach, w ujęciu miesięcznym - zauważyli analitycy. Dodali, że w większości metropolii podwyżka wyniosła ok. 1 procent.

W Warszawie ceny wzrosły z 17,9 tys. do 18,1 tys. zł za metr kw., w Krakowie z 17 tys. do 17,1 tys. zł, we Wrocławiu z 13,6 tys. do 13,7 tys. zł, w Łodzi z 8,9 tys. do 9 tys. zł, w Poznaniu z 12 tys. do 12,1 tys. zł, a w Katowicach z niespełna 12,1 tys. do ponad 12,1 tys. zł. Największy miesięczny wzrost odnotowano w Trójmieście, gdzie średnia cena metra kw. wzrosła z 16,8 tys. do 17,3 tys. zł, czyli o 3 proc.

„Mieszkania z drugiej ręki pozostaną tańsze od nowych lokali”

Jak przypomnieli analitycy, mieszkania z drugiej ręki pozostają tańsze od nowych lokali oferowanych przez deweloperów we wszystkich metropoliach, a różnica sięga od kilku do ponad 20 proc.

W Warszawie średnia cena metra kw. mieszkania z rynku wtórnego wynosiła w lipcu 18,1 tys. zł wobec 19,8 tys. zł na rynku pierwotnym, czyli była niższa o 9 proc. W Krakowie różnica wynosiła 1 proc. (17,1 tys. zł wobec 17,2 tys. zł za m kw.). We Wrocławiu średnia cena mieszkania używanego była o 14 proc. niższa niż nowego (13,7 tys. zł wobec 15,9 tys. zł za m kw.), a w Trójmieście o 4 proc. niższa (17,3 tys. zł wobec 18 tys. zł za m kw.).

W Łodzi zaś średnia cena metra kwadratowego mieszkania z rynku wtórnego była o 23 proc. niższa niż na rynku pierwotnym (9 tys. zł wobec 11,7 tys. zł), a w Poznaniu o 15 proc. (12,1 tys. zł wobec 14,3 tys. zł za mkw.). W Katowicach różnica wynosiła 5 proc. (12,1 tys. zł wobec 12,8 tys. zł za mkw.).