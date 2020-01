PKP S.A. planuje uruchomienie systemu pojazdów współdzielonych przy dworcach kolejowych, które pozwolą na połączenie podróży pociągiem z indywidualnym środkiem transportu. Głównym celem jest zapewnienie pasażerom kolejowym tzw. transportu na ostatniej mili. Takie rozwiązanie ma również służyć zachęceniu nowych klientów do korzystania z usług kolei.

PKP Polskie Linie Kolejowe / Materiały prasowe

Obecnie pracuje nad uruchomieniem pilotażowego systemu car-sharingu w oparciu o samochody elektryczne. Przed spółką jeszcze wiele ustaleń w tym zakresie, które mogą wpłynąć na ostateczny termin uruchomienia usługi. W zakresie bike-sharingu opracowano sposób funkcjonowania oraz wytypowano potencjalne lokalizacje, w których planowane jest wdrożenie usługi. Kolejnym krokiem będzie opracowanie modelu biznesowego współpracy i poszukiwania partnera biznesowego. Za wdrożenie usługi odpowiada PKP S.A., która będzie ją realizować we współpracy z zewnętrznym partnerem. Na obecną chwilę nie jest planowane powoływanie osobnych podmiotów do świadczenia usługi.

W usłudze car-sharingu pasażerowie PKP Intercity będą mogli zarezerwować samochód z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby oczekiwał na podróżnego po przyjeździe do stacji przeznaczenia do momentu rozpoczęcia wynajmu. Dostęp do systemu będzie zagwarantowany również dla lokalnej społeczności - do odbycia miejscowych podróży czy dojazdu do dworców kolejowych. Pojazdy w usłudze będzie zapewniać zewnętrzny partner, z którym podpiszemy umowę. Dla pasażerów pociągów planowane są specjalne promocje.

Pierwszy punkt car-sharingu zostanie udostępniony w Trójmieście.

Ładowarki samochodów elektrycznych

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych ecoMOTO: zwiększa dostępność dla pojazdów elektrycznych, rozszerza wachlarz usług, projekt spójny z rządową strategią dot. elektromobilności.

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych ecoMOTO to kolejny autorski projekt spółek Grupy PKP. Jest on realizowany przez PKP S.A. we współpracy z KZŁ Bydgoszcz oraz spółką PKP TELKOL przy dworcach kolejowych w całej Polsce. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępności tego rodzaju miejsc, aby zachęcić kierowców do korzystania z pojazdów przyjaznych środowisku naturalnemu.

Każda stacja posiada moc 22 kW, jest wyposażona w dwa gniazda ładowania oraz system zabezpieczeń. System ten uniemożliwia odłączenie kabla i przerwanie ładowania przez osobę postronną. Miejsca postojowe przeznaczone do ładowania znajdujące się w pobliżu stacji oznaczono zielonym kolorem i specjalnym piktogramem.

Stacja jest ogólnodostępna, aby z niej skorzystać nie trzeba się rejestrować ani posiadać specjalnej karty. W okresie promocyjnym ładowanie jest darmowe.

Użytkownicy mogą wziąć udział w badaniu satysfakcji, w którym jest oceniana intuicyjność obsługi stacji, jej dostępność, szybkość ładowania oraz widoczność i oznakowanie miejsc parkingowych przy stacji. Ankietę można wypełnić za pomocą urządzeń mobilnych po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego na stacji ładowania.

Do tej pory uruchomiono 8 stacji ecoMoto przy dworcach w następujących lokalizacjach: Katowice, Katowice Ligota, Częstochowa, Gliwice (listopad 2018 r.) oraz Opole Główne, Wrocław Główny, Warszawa Wschodnia i Bydgoszcz Główna (lipiec 2019 r.). W planach jest powstanie 2 kolejnych stacji przy dworcach Gdynia Główna (obecnie na etapie wyboru wykonawcy) i Gdańsk Wrzeszcz (obecnie na etapie przygotowania do projektu).

Od początku działania stacji podczas ładowania została wykorzystana energia o wartości około 10 tys. kWh. Stacje są: ogólnodostępne, innowacyjne, bezpieczne, dobrze oznakowane, intuicyjne i w początkowym okresie funkcjonowania bezpłatne.

Inwestycje:

Program Inwestycji Dworcowych (PID) to pierwszy tak duży program dworcowy w historii polskiej kolei. W ciągu kilku lat PKP zamierza zmodernizować lub wybudować od nowa ok. 200 obiektów na terenie całej Polski. Program nabiera coraz tempa.

PID został poszerzony o kolejne ok. 150 dworców, które będą modernizowane w kolejnych etapach. Powołanie specjalnego funduszu na ten cel zapowiedział Premier Mateusz Morawiecki: "Kolejny nasz punkt w programie to powołamy fundusz kolei plus i fundusz remontowy, z którego będą finansowane remonty 150 dworców"

· Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy oddano do dyspozycji podróżnych m.in. odnowiony dworzec w Chojnowie, Pruszkowie, Żaganiu. Prace trwają m.in. na dworcach w Skarżysku - Kamiennej i Nidzicy. Zmodernizowane mają być także dworce m.in. w Szklarskiej Porębie Górnej czy Olsztynku.

· Wartość całego Programu Inwestycji Dworcowych szacowana jest na ok. 1,5 mld zł. Podstawowym źródłem finansowania mają być fundusze unijne, które pokryją około 65% wszystkich środków. Z budżetu państwa planowane jest pokrycie około 25% powyższej kwoty, a resztę PKP zapewni ze środków własnych spółki.

· Jednym z głównych założeń Programu Inwestycji Dworcowych jest dostosowywanie dworców kolejowych do potrzeb wszystkich grup podróżnych, w tym osób o ograniczonej mobilności. Przykłady udogodnień na dworcach: windy, pochylnie, tablice multisensoryczne i ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, obniżone okienka kasowe, miejsca postojowe, dostosowane toalety oraz oznaczenia z alfabecie Braille’a.

Innowacje:

· Innowacyjne Dworce Systemowe - autorski program PKP, nowoczesne budynki z ekologicznymi rozwiązaniami (np. panele fotowoltaiczne, odzysk wody deszczowej do spłukiwania toalet; oświetlenie LED, pompy ciepła). Zastosowanie nowych technologii obniża koszty eksploatacji i ogranicza negatywny wpływ budynku na środowisko. IDS oferują wysoką jakość przestrzeni obsługi podróżnych spełniającą standardy międzynarodowe oraz wymogi TSI-PRM. Wpisują się w trendy projektowania obiektów z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju, minimalizowania kosztów eksploatacji i maksymalizacji efektywności wykorzystania obiektu. Realizacja projektu IDS opiera się na budowie powtarzalnych obiektów o jednym standardzie wykonania, przy jednoczesnej optymalizacji powierzchni.

· Istniejące IDSy: Dotychczas w formacie IDS powstały następujące dworce: Nasielsk, Mława, Ciechanów, Strzelce Krajeńskie Wschodnie i Czeremcha. W formule IDS powstanie też m.in. dworzec w Oświęcimiu, Nidzicy, Pomiechówku.

· W toku prac prowadzonych przez PKP S.A. rozwijane są również innowacje mające na celu zwiększenie efektywności eksploatacyjnej dworców. Jedną z takich innowacji jest system inteligentnego zarządzania budynkiem (ang. BMS - Building Management System), który integruje instalacje występujące na obiekcie dworcowym, takie jak wentylacja, klimatyzacja, węzły ciepła, zasilanie, oświetlenie, fotowoltaika, media (liczniki energii, wody, ciepła), czy schody ruchome.

· Stacje do ładowania samochodów elektrycznych na dworcach - pierwsze cztery stacje ładowania uruchomiono w Katowicach, Katowicach Ligocie, Częstochowie i Gliwicach w listopadzie 2018 r. W lipcu 2019 r. otwarta została kolejna stacja ładowania samochodów elektrycznych przy dworcu Wrocław Główny, Opole Główne, Bydgoszcz Główna, Warszawa Wschodnia, Kolejne planowane stacje ładowania przy dworcach to: Warszawa Centralna, Gdynia Główna, Gdańsk Wrzeszcz.

· W kolejnych etapach planowane jest wdrożenie przy dworcach kolejowych usług CarSharingu, krótkoterminowego wypożyczania: samochodów elektrycznych, skuterów elektrycznych i rowerów elektrycznych



Cyfryzacja/Inwestycje w Innowacje

· Kolej chce korzystać ze innowacyjnych, nowoczesnych pomysłów, jakie oferują startupy. W myśl tej idei 13 sierpnia 2019 r. odbyła się pierwsza Obywatelska Burza Mózgów z cyklu "GovTech - Aktywuj pomysły". Ponad 40 osób - liderów innowacyjności - pracowało nad rozwiązaniami ułatwiającymi planowanie podróży pociągiem i zwiększającymi komfort przejazdu koleją. Organizatorami wydarzenia była Fundacja Grupy PKP, oraz działający w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Program GovTech Polska. Okazało się, że bardzo porządnym rozwiązaniem jest aplikacja do zakupu biletów, której jedną z funkcji byłyby powiadomienia o aktualnym położeniu danego pociągu, w tym o opóźnieniach. Dla wielu pasażerów informacje o rzeczywistym położeniu składu, którym planują odbyć podróż, byłyby bardzo cenne. I właśnie autorom tego pomysłu przyznana została nagroda główna.

· Innowacyjność ukierunkowana są na ochronę środowiska: w tym celu wykorzystujemy olbrzymi potencjał naszych gruntów i nieruchomości. We wrześniu br. podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy PKP S.A. podpisała z Grupą Kapitałową PGE list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych. Inwestycje zostaną zrealizowane na terenach należących do PKP S.A., która, dysponując ok. 100 tys. ha, Elektrownie fotowoltaiczne to kolejne, po Innowacyjnych Dworcach Systemowych i stacjach ładowania samochodów elektrycznych, przedsięwzięcie, którego głównym założeniem jest wykorzystanie nowoczesnych technologii.

/ materiały prasowe /